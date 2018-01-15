В ГПУ заявили о невозможности расследовать утечку Al Jazeera по деньгам Януковича

Генпрокуратура Украины не может начать расследование по факту получения телеканалом Al Jazeera информации о конфискованных $1,5 млрд беглого президента Виктора Януковича и его соратников.

Об этом заявил начальник департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк, пишет УП.

Горбатюк утверждает, что ему ничего не известно о том, каким образом решение суда о конфискации "денег Януковича" было засекречено, сколько людей имели доступ к нему и каким образом произошла утечка информации зарубежным СМИ.

"На сегодняшний день - с 20 ноября - следователи ГПУ утратили полномочия регистрировать любые производства, и Верховная Рада не спешит их продолжать. Соответственно, Генпрокуратура не может зарегистрировать производство по данному факту", - сказал он.

По его словам, утечкой информации должны заниматься полиция или Служба безопасности Украины.

Говоря о сообщениях о конфискации "денег Януковича", Горбатюк отметил, что должен быть подтвержден соответствующий приговор о конфискации, который обнародовала Al Jazeera.

"На сегодняшний день такого подтверждения от государства нет", - пояснил он.

Отметим, Al Jazeera обнародовала расследование, в соответствии с которым нардеп-беглец Александр Онищенко и бизнесмен, основатель девелоперской компании Mos City Group Павел Фукс приобрели в беглого олигарха Сергея Курченко компанию, которая владеет $160 млн замороженных активов экс-президента Виктора Януковича.

Как сообщал "Обозреватель", Онищенко заявил, что не имеет отношения к правам на "деньги Януковича", якобы купленным у олигарха в розыске Сергея Курченко.