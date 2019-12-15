Беглеца Онищенко арестовали в Германии

В Германии экс-депутата Верховной Рады Александра Онищенко взяли под стражу сроком на два месяца без права внесения залога.

Об этом сообщает Telegram-канал "Апостроф".

Как сообщал OBOZREVATEL:

в Германии в городе Аахен 29 ноября правоохранители задержали бывшего депутата Верховной Рады Александра Онищенко, который сбежал из Украины в 2016 году и находился в розыске.

Онищенко бежал из Украины в 2016 году, когда с него сняли депутатскую неприкосновенность.

В ноябре 2017 года испанский суд отказал Украине в аресте и выдаче народного депутата.

25 июля 2019-го в аэропорту "Борисполь" задержали мать Онищенко Инессу Кадырову. Ее подозревают в схемах по разворовыванию природного газа, связанных с "Укргаздобычей", но сам экс-нардеп отрицал обвинения, заявляя о давлении НАБУ.

В конце лета выяснилось, что НАБУ и САП завершили расследование "газовой схемы" и анонсировали передачу дела в суд.