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15 декабря • обновлено в 14:25
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Беглеца Онищенко арестовали в Германии

3.2т
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В Германии экс-депутата Верховной Рады Александра Онищенко взяли под стражу сроком на два месяца без права внесения залога.

Об этом сообщает Telegram-канал "Апостроф".

Александр Онищенко

Александр Онищенко

delo.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Павел Заяц
Персона
Александр Онищенко
Место
Германия
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