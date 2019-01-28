В ЕС взялись за воевавших в ''ДНР'' террористов: начато масштабное расследование

В Чехии прокуратура начала расследование в отношении 10 своих граждан, которые воевали на стороне террористов в "ДНР".
Об этом сообщает местное издание Denik N, опубликовав данные про одного из таких подозреваемых.
Сообщается, что Павел К. поехал на оккупированный Донбасс в возрасте 22 лет и был там с лета 2015-го года до мая 2016 года, заехав туда через Россию. Издание не называет имен подозреваемых и города их рождения до судебного процесса, чтобы обезопасить их родственников от преследования.
Отметим, что замглавного прокурора Праги Адам Башни в комментарии "Радио Свобода" указал, что в феврале 2018 года один чех был обвинен в терроризме.
"Он был обвинен в совершении преступления, признанном законом как террористический акт по статье 311 (1) (a), (2) (a), а) в соответствии с пунктом 313 УК за активную вооруженную деятельность в рамках незаконной сепаратистской структуры, называемой "Донецкая народная республика" (целью которой является нарушение основной политической и экономической структуры суверенной и независимой Украины путем контроля над ее территорией), против вооруженных и сил безопасности Украины", – сообщил он.
Кроме того, прокурор добавил, что по подобным обвинениям расследование ведется против еще одного человека.
Террорист "ДНР"
denikn.cz
Террорист "ДНР"
denikn.cz
Как сообщал OBOZREVATEL, в сети показали ликвидированных террористов ''Л/ДНР''.
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