''В душе россиянин'': украинский военный рассказал, как шпионил для России

Бывший высокопоставленный офицер, полковник украинских военно-воздушных сил Сергей Лазарев ("Сократ") рассказал, как шпионил для России.

Соответствующее признание журналистам он сделал в интервью "Сегодня" из тюрьмы, где сидит за государственную измену (чтобы посмотреть видео, проскрольте до конца страницы).

"Я ничего такого нового, тайного не рассказывал. Все это можно было узнать из открытых источников", – сказал Лазарев.

Сергей Лазарев "Сократ" скриншот

По словам шпиона, он не получал никаких вознаграждений. Хотя в разведке утверждают, что военные тайны Лазарев обменял на вид на жительство в России и доллары.

Уточняется, что экс-полковник ВСУ привлек внимание частыми поездками в российское Шебекино, куда наведывался с буклетами о новинках военной техники в Украине. Также он часто звонил российскому разведчику Денису Юшину, с которым там и познакомился.

"Я гражданин Украины. В душе, наверное, больше россиянин", – признался Лазарев.

Уехать из Украины в Россию он не смог, потому что невыгодно. В результате изменник переоформил военную пенсию, а разведке в РФ через ноутбук сдавал информацию о новых разработках ВСУ: о самолетах и беспилотниках.

Как сообщал OBOZREVATEL, Лазарев сделал блестящую карьеру в Украине, он отвечал в Министерстве обороны за учет всей техники в Вооруженных силах. Контрразведчики поймали его на "сливе" российским спецслужбам данных об украинских самолетах, а также авиабазах.