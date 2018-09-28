Ловили экс-АТОшников и наркоманов: ''рабовладельцы'' создали секту на Ивано-Франковщине

В Коломые Ивано-Франковской области преступники, которые держали в "рабстве" десятки людей, действовали под прикрытием центра реабилитации нарко и алко-зависимых духовного фонда "Милосердие Прикарпатья".

Этот центр, как выяснил OBOZREVATEL, приглашал к себе на реабилитацию не только зависимых людей, но и бывших бойцов АТО, а также тех, кто оказался в сложных жизненных ситуациях. Как сообщили в полиции Ивано-Франковской области, свою рекламу сотрудники центра раздавали на вокзалах.

Правда, все контактные телефоны организации сейчас отключены. Но на сайте "духовного фонда" есть данные банковской карточки, куда желающие могли перечислять пожертвования. Она принадлежит некоему Роману Филоненко.

Фонд "Милосердие Прикарпатья"

Также на сайте фонда есть много фото людей, которые якобы прошли реабилитацию в этом центре. В областной полиции в свою очередь уверяют, что зависимых людей использовали как бесплатную рабочую силу. В основном они занимались строительными работами - клали брусчатку, стелили крыши. Поэтому против организаторов начато уголовное производство по статье торговля людьми.

Среди 32 жителей центра были женщины с детьми, но они работали там на добровольных началах, готовили еду. Также фонд якобы оказывал помощь бездомным и малоимущим, на вокзале раздавал им обеды.

Фонд оказывал помощь бездомным и малоимущим Фонд Милосердие Прикарпатья

Это уже не первый центр для зависимых людей, который принадлежит религиозным организациям и который закрывают правоохранители. Так, 31 марта 2017 года СБУ закрыла подобный центр "Косачевка" на Черниговщине. Тогда силовики утверждали, что в центре применяли пытки, а руководитель центра уверял – это трудотерапия.

В феврале этого года закрыли такой же центр в Одессе. Там "лечились" 80 человек. Силовики также утверждали, что людей там били и удерживали силой. Центр принадлежал религиозной организации.

Чуть раньше, в январе этого года полиция пришла и в реабилитационный центр в Броварах под Киевом.

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Правда, сами зависимые люди, которые находились в этом центре, говорили, что они находились тут добровольно. А родственники жаловались, что им некуда теперь девать своих взрослых детей, которые страдают наркоманией и алкоголизмом.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, украинки рассказали, как стали жертвами торговли людьми.