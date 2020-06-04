Главная Новости
5 июня • обновлено в 02:08
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

В Донецкой области мужчина забил ухажера своей девушки

1.7т
Читать материал на украинском

В Донецкой области арестовали мужчину, который подозревается в убийстве ухажера своей девушки.

Об этом 4 июня сообщила пресс-служба прокуратуры Донецкой области. Как установило досудебное расследование, вечером 24 апреля 2020 года подозреваемый находился в салоне автомобиля "ВАЗ-2171" со своей девушкой, когда ему позвонил другой ее поклонник и предложил выяснить отношения.

Разговор состоялся недалеко от машины. Конфликт быстро перерос в драку, в ходе которой мужчина забил жертву до смерти многочисленными ударами руками и ногами по голове и туловищу.

Когда подозреваемый увидел, что жертва не подает признаков жизни, он положил тело в багажник "Жигулей", вывез за город и оставил на обочине.

Суд первой инстанции избрал мужчине меру пресечения, не связанную с лишением свободы, сторона обвинения подала апелляцю.

"Донецкий апелляционный суд согласился с принципиальной позицией Дружковского отдела Краматорской местной прокуратуры об отмене постановления следственного судьи Дружковского городского суда, которым подозреваемому в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины, избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста", – сказано в сообщении.

В Донецкой области мужчина в драке убил ухажера своей девушки

В Донецкой области мужчина в драке убил ухажера своей девушки

Пресс-служба Нацполиции

Как писал OBOZREVATEL, в Кременчуге 4 июня в магазине косметики "Фея" мужчина поджог свою бывшую жену. От полученных ожогов 38-летняя женщина скончалась на месте.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Новости Донецка и Донецкой области" на OBOZREVATEL.

Автор
Дарья Дурова
Темы
Новости Донецка и Донецкой области Криминал
Место
Украина
Теги
убийство Драка
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
1
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Расследования

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 25 411.

    Вылечились: 11 042. Умерли: 747.

  • В мире заболели более 6,6 млн человек, погибли – 390 тысяч.

  • Коронавирус за сутки убил рекордное количество пациентов в Бразилии.

  • Конституционный суд обязали проверить законность карантина в Украине.

  • Билл Гейтс ответил на теории заговора о "чипировании" с помощью вакцины от COVID-19: "это сплетни и антинаучные высказывания".

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги