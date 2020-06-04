В Донецкой области арестовали мужчину, который подозревается в убийстве ухажера своей девушки.

Об этом 4 июня сообщила пресс-служба прокуратуры Донецкой области. Как установило досудебное расследование, вечером 24 апреля 2020 года подозреваемый находился в салоне автомобиля "ВАЗ-2171" со своей девушкой, когда ему позвонил другой ее поклонник и предложил выяснить отношения.

Разговор состоялся недалеко от машины. Конфликт быстро перерос в драку, в ходе которой мужчина забил жертву до смерти многочисленными ударами руками и ногами по голове и туловищу.

Когда подозреваемый увидел, что жертва не подает признаков жизни, он положил тело в багажник "Жигулей", вывез за город и оставил на обочине.

Суд первой инстанции избрал мужчине меру пресечения, не связанную с лишением свободы, сторона обвинения подала апелляцю.

"Донецкий апелляционный суд согласился с принципиальной позицией Дружковского отдела Краматорской местной прокуратуры об отмене постановления следственного судьи Дружковского городского суда, которым подозреваемому в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины, избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста", – сказано в сообщении.

В Донецкой области мужчина в драке убил ухажера своей девушки Пресс-служба Нацполиции

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