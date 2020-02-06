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7 февраля • обновлено в 07:41
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Денис Казанский
Денис Казанский
Журналист, блогер Все статьи автора

В Донецке уже открыто работает оккупационное правительство

23.2т

Еще немного про "гражданскую войну".

Был в "ДНР" "премьер-министр" Ананченко. А теперь тихо исчез. Просто без всяких объяснений пишут, что и.о. премьера уже Владимир Пашков. Ахаха, ну правильно, зачем холопам в "народной республике" что-то пояснять. Все равно все понимают, что нет на самом деле никакого "премьер-министра", а есть только смоляное чучелко. Сегодня одно, завтра другое. И не важно, как его зовут.

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Впрочем, одна деталь все-таки важна. Владимир Пашков - гражданин России. Уроженец города Братска. До 2015 года он работал вице-губернатором Иркутской области.

В Донецке уже открыто работает оккупационное правительство

Так что теперь в Донецке уже открыто работает настоящее оккупационное правительство.

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Автор
Денис Казанский Денис Казанский
Место
Украина Донецк
Тег
Новости ДНР
Источник
Источник: Facebook Дениса Казанского
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Букет Красивый
Букет Красивый
Автор мудила вонючее
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Харченко Вадим
Харченко Вадим
бу-га-га-га-а-а..л у Г а н д о н ц ы орали "п у к и н в в е д и" вот он и ввёл..Что не так?..Скажите с и В о ш к е что пенсии к а з л а м о р д ы м кротам отменяются-пусть теперь их Р а с П е д е р а с т и я кормит..ха-ха-ха-ха...
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Pierro Vladimir
Pierro Vladimir
Харченко Вадим, так для тебя ОРДЛО это не украина и там живут не граждане украины?
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Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
а в Киеве после пер.ево.ро.та ,сколько было окупантов-легионеров,чухонци ,грызуны,ян.ки и прочая.или мозги высохли полностью?
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