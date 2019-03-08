В Донецке прогремел мощный взрыв: первое фото

В одном из многоквартирных домов оккупированного Донецка. 8 марта, прогремел взрыв.

Об этом со ссылкой на так называемое МЧС "ДНР" сообщают местные СМИ. Инцидент произошел в Кировском районе города. В результате ЧП пострадал один человек.

Фото с места взрыва Соцсети

"Донецк, Кировский район, ул. Петровского, квартира на втором этаже девятиэтажного дома - взрыв бытового газа, в результате чего пострадал мужчина 1974 года рождения. Он госпитализирован в городскую больницу", - говорится в сообщении.

В фейковом МЧС добавляют, что в результвати взрыва повреждено потолочное покрытие на площади 8 кв. м, мебель, выбиты окна и дверные блоки.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Донецкой области в результате взрыва погиб спасатель-сапер, еще три сотрудника полиции получили осколочные ранения.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!