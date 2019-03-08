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В Донецке прогремел мощный взрыв: первое фото

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В одном из многоквартирных домов оккупированного Донецка. 8 марта, прогремел взрыв.

Об этом со ссылкой на так называемое МЧС "ДНР" сообщают местные СМИ. Инцидент произошел в Кировском районе города. В результате ЧП пострадал один человек.

Фото с места взрыва

Фото с места взрыва

Соцсети

"Донецк, Кировский район, ул. Петровского, квартира на втором этаже девятиэтажного дома - взрыв бытового газа, в результате чего пострадал мужчина 1974 года рождения. Он госпитализирован в городскую больницу", - говорится в сообщении.

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В фейковом МЧС добавляют, что в результвати взрыва повреждено потолочное покрытие на площади 8 кв. м, мебель, выбиты окна и дверные блоки.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Донецкой области в результате взрыва погиб спасатель-сапер, еще три сотрудника полиции получили осколочные ранения.

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Место
УкраинаДонецк
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Получил «подарок» на 8 Марта.)
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