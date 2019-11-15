"Украины здесь больше не будет!" В "ДНР" отличились скандальным заявлением

Так называемый "замминистра информации ДНР" Даниил Бессонов заявил, что Украины якобы больше никогда не будет на временно оккупированных территориях Донбасса.

Скандальный выпад одиозного террориста опубликовал на своем Telegram-канале офицер ВСУ, полковник Анатолий (Штирлиц) Штефан (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Ну, не будет Донбасс никогда Украиной. Это уже очевидно. Донбасс идет в Россию. Об этом открыто говорят уже наши "политики", Денис Пушилин, остальные "чиновники республиканские". У нас с 2014 года рубль – валюта, у нас российский флаг в центре города висит. И всегда будет висеть! Поэтому Украины больше здесь не будет", – самоуверенно высказался оккупант.

Террорист Даниил Бессонов Скриншот видео

На его наглое высказывание последовала незамедлительная реакция от украинских патриотов. Так, офицер ВСУ Штефан отметил, что на самом деле Бессонов – не более, чем говорящая голова, которая озвучивает пропагандистские тезисы хозяев из Кремля.

"Не будет Донбасс никогда Украиной, он идет в Россию. У нас рубль с 2014 года ходит, флаги российские висят. Так говорит Пушилин"... Нет, так говорят кураторы из Москвы своим марионеткам и рупорам, как Баклан", – затроллил пособника российских захватчиков защитник Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее Бессонов нагло заявил, что Киев якобы всегда был и будет русским городом. Кроме того, он выразил уверенность в том, что все украинцы якобы выступают против всего украинского.

Напомним, Бессонов уже неоднократно позорился нелепыми фейками о ВСУ и "подвигах" террористов "ДНР". Так, 11 августа он сообщил, что "ДНР" якобы прорвала оборону ВСУ на Донбассе и почти дошла до Киева, чем вызвал насмешки в сети.

Также он врал о том, что якобы стал свидетелем массовых убийств жителей Донбасса воинами ВСУ. Для устрашения рассказа он даже придумал историю о трупе связанной беременной женщины.

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