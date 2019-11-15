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15 ноября • обновлено в 17:57
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"Украины здесь больше не будет!" В "ДНР" отличились скандальным заявлением

1.6т
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Так называемый "замминистра информации ДНР" Даниил Бессонов заявил, что Украины якобы больше никогда не будет на временно оккупированных территориях Донбасса.

Скандальный выпад одиозного террориста опубликовал на своем Telegram-канале офицер ВСУ, полковник Анатолий (Штирлиц) Штефан (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Ну, не будет Донбасс никогда Украиной. Это уже очевидно. Донбасс идет в Россию. Об этом открыто говорят уже наши "политики", Денис Пушилин, остальные "чиновники республиканские". У нас с 2014 года рубль – валюта, у нас российский флаг в центре города висит. И всегда будет висеть! Поэтому Украины больше здесь не будет", – самоуверенно высказался оккупант.

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Террорист Даниил Бессонов

Террорист Даниил Бессонов

Скриншот видео

На его наглое высказывание последовала незамедлительная реакция от украинских патриотов. Так, офицер ВСУ Штефан отметил, что на самом деле Бессонов – не более, чем говорящая голова, которая озвучивает пропагандистские тезисы хозяев из Кремля.

"Не будет Донбасс никогда Украиной, он идет в Россию. У нас рубль с 2014 года ходит, флаги российские висят. Так говорит Пушилин"... Нет, так говорят кураторы из Москвы своим марионеткам и рупорам, как Баклан", – затроллил пособника российских захватчиков защитник Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • ранее Бессонов нагло заявил, что Киев якобы всегда был и будет русским городом. Кроме того, он выразил уверенность в том, что все украинцы якобы выступают против всего украинского.

  • Напомним, Бессонов уже неоднократно позорился нелепыми фейками о ВСУ и "подвигах" террористов "ДНР". Так, 11 августа он сообщил, что "ДНР" якобы прорвала оборону ВСУ на Донбассе и почти дошла до Киева, чем вызвал насмешки в сети.

  • Также он врал о том, что якобы стал свидетелем массовых убийств жителей Донбасса воинами ВСУ. Для устрашения рассказа он даже придумал историю о трупе связанной беременной женщины.

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Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Война на Донбассе
Персона
Анатолий Штефан
Место
Украина
Теги
ДНР террористы "ДНР"
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Русинов Алексей
Русинов Алексей
Украина Донбасс ведь " освобождать" не собирается? Куда же ему тогда идти?
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Нет, так говорят кураторы из Москвы своим марионеткам и рупорам.....Страна-подстилка что то говорит о марионетках)))))
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