В "ДНР" объявили охоту на украинские паспорта: как террористы забирают квартиры и арестовывают

На оккупированной территории Донецкой области теперь могут задержать за отсутствие паспорта "ДНР". А украинские номера автомобилей владельцам приходится прятать перед тем, как въехать на неподконтрольную территорию. Иначе они рискуют потерять свой автомобиль.

Какие опасности поджидают украинцев на временно оккупированных территориях – в материале OBOZREVATEL.

Второй раз можно и не выйти

Жить в Донецке без паспорта псевдореспублики становится все сложнее. В последнее время "власти" устроили настоящую охоту за гражданами без "днровских" документов.

Паспорта "ДНР" Радио Свобода

"У меня супруг вечером после работы возвращался домой. И к нему подошли двое в форме местной "милиции". Они заявили, что являются сотрудниками "народной милиции" и потребовали паспорт. Муж показал свой украинский документ, на что те заявили, что это уже не документ. Заставили его пройти с ними в отделение.

И там стали допрашивать почему он не получает паспорт "ДНР". Продержали его там два часа. Сделали его фото и взяли отпечатки пальцев, а потом отпустили и сказали, что если задержат еще раз, то он от них уже не выйдет", – рассказывает OBOZREVATEL жительница Донецка Валентина.

Говорят, что под раздачу даже попал священник. Его тоже задержали и потребовали показать паспорт "ДНР", отвели в участок.

А Виктория Владимировна, учительница школы в Донецке говорит, что их в приказном порядке обязали получить "местные" документы.

"Нас собирал директор и объявил, что если мы не получим документы "ДНР", то нас уволят. Я тихо сопротивлялась, но на днях директор меня вызвал и попросил показать паспорт или талончик в электронной очереди на его получение. Естественно, документ у меня украинский. Тогда он приказал писать заявление без даты. Мол, если до конца учебного года не принесу новый документ, меня уволят. Теперь не знаю что делать", – расстраивается учительница.

Контрольно-пропускной пункт в Еленовке kp.ru

Могут отобрать недвижимость

Обеспокоены и временные переселенцы. Некоторые из них уже поехали на Донбасс оформлять незаконные документы. Они опасаются, что у них могут забрать жилье.

"У меня мама, которую я еле уговорила переехать ко мне в Киев из Донецкой области, теперь снова собирается вернуться туда. Боится, что отберут дом из-за украинского паспорта. И переубедить ее я не могу. Хочет получить тот паспорт, на всякий случай. Ей соседка сказала, что у них обходят дома и предупреждают – без "днровского" паспорта будут дома забирать. Понимаю, что это бред, но пожилые люди этому верят", – рассказывает киевлянка Людмила Остапчук.

Донецк РБК

Грозят отобрать и машину

Проблемы появились и у водителей. Если раньше они спокойно ездили на оккупированном Донбассе с украинскими номерами, то теперь и их стали отлавливать. Причем угрожают отобрать машину, если не поменять номер на "днровский".

"Машину теперь поставил в гараж и не выезжаю. Надеюсь, эта волна пройдет. Хотя тут можно ожидать чего угодно, даже в подвал могут закрыть за какой-то номер на автомобиле", – жалуется житель Донецка Александр.

Украинские номера меняют на номера "ДНР"

На КПП теперь организовали бизнес – там можно сдавать посредникам украинские номера на хранение. А когда едешь на подконтрольную территорию – снова менять. Этим занимаются жители домов, которые находятся неподалеку от КПП. За хранение они берут от 100 рублей.

Пользователи соцсетей сообщают, что хуже всего обстановка на подъезде к Горловке, там тормозят всех водителей с украинскими номерами. Одних предупреждают, а других обыскивают, даже переписывают все контакты из телефонов.

"У меня переписали последние номера, по которым я звонил. Спрашивали, а кто это, зачем ему звонили? Но потом отпустили", – рассказал один из жителей Горловки.

Номера "ДНР" Вчасно

Могут и в подвале подержать

Экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука говорит, что действительно в последнее время на неподконтрольных территориях стали часто задерживать людей из-за документов.

"У меня есть несколько аудио записей, как люди звонят на х горячую линию и жалуются. И судя по голосам на улицах хватают всех – и молодых, и пожилых. Например, на записи рассказывает женщина явно в годах. Ее и еще несколько человек задержали после того, как она с покупками шла с рынка. Раз нет их паспорта, то отвели в отделение и держали там пару часов", – рассказывает Тука.

По словам Туки, ведут себя "полицейские" "ДНР" по-хамски. "Они могут заявить в хамской форме, мол, у вас было пять лет на получение документа. Про пытки я пока не слышал, но в подвале могут подержать", – говорит экс-чиновник.

Какова цель таких мероприятий – не известно. "Эта квазивласть, вероятно, хочет самоутвердиться. Хотя как это вписывается в процесс реинтеграции оккупированных территорий в Украину, я не знаю", – говорит Тука.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся