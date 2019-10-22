В "ДНР" вынесли жесткий приговор пленному украинскому журналисту

Так называемый Верховный суд "ДНР" приговорил к 15 годам лишения свободы украинского журналиста Станислава Асеева (псевдоним Станислав Васин) якобы за шпионаж и другие преступления.

Об этом сообщила пресс-служба так называемой Генеральной прокуратуры "республики". Журналиста также лишили права заниматься журналистской деятельностью на 2 года и 6 месяцев.

По версии оккупантов, Асеев был "участником экстремистского сообщества, готовил негативно освещающие деятельность террористов материалы, собирал сведения о местах дислокации "Народной милиции ДНР" и передавал их представителям СБУ".

Журналист Станислав Асеев Вільне слово

Кроме того, в "ДНР" уверены, что журналист якобы вербовал в соцсетях проукраински настроенных пользователей и склонял их к сбору и передаче сведений военного и иного характера.

"В августе приговором "Апелляционной палаты Верховного суда ДНР" Асеев Станислав Владимирович признан виновным в совершении ряда преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 329 (организация экстремистского сообщества), статьей 321 (шпионаж), частью 4 статьи 32, статьей 321 (подстрекательство к шпионажу), частью 1 статьи 325 (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности), частью 2 статьи 326 (публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности)", – говорится в сообщении так называемого Верховного суда "ДНР".

Асеева приговорили к лишению свободы сроком на 15 лет с лишением права заниматься журналистской деятельностью сроком на 2 года и 6 месяцев.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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