"Гражданская" война? В "ДНР" нагрянули кураторы из России

Оккупанты Донбасса, называющие себя "ополченцами", признались в том, что их курируют непосредственно россияне, которые даже приезжают в подразделения террористов с проверками.

Скриншот соответствующего сообщения в сообществе боевиков в интернете опубликовал на своей странице в Facebook офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц).

"Всем военнослужащим 2-го АК! С 28.08.19 г. у нас проходит проверка всего 20-го АК! Сами понимаете откуда. Поэтому когда к вам на позиции приходят важные люди, говорить четко, никаких жалоб на службу, дд, продовольствие и так далее. Нас же все устраивает", – пишут оккупанты.

Штефан подчеркнул, что это является очередным доказательством вторжения российской армии на Донбасс, которое Кремль пытается позиционировать как "гражданскую" войну в Украине.

Сообщение о приезде в "ДНР" кураторов из России Facebook Анатолия Штефана

"Хроники "гражданской" войны – это когда в подразделение 4-й ОМБр 2-го АК оккупантов приезжают оттуда, ну сами понимаете, сверху, из "запоребрика", а простыми словами из России", – пишет он.

Защитник Украины напомнил, что 1-й и 2-й армейские корпуса, созданы "ДНР" и "ЛНР", на самом деле являются классическими российскими подразделениями, сформированными по штатам и уставам Вооруженных сил РФ.

"Эти подразделения подчинены и находятся под контролем командования Южного военного округа Вооруженных сил России. Оба корпуса входят в состав 8-й армии и оттуда получают вооружение, боеприпасы, горюче-смазочные материалы, продовольствие, а также оттуда идет руководство и проверка боевой готовности подчиненных частей", – рассказал Штефан.

"ДНР" "24 канал"

Как сообщал OBOZREVATEL, журналист Денис Казанский обратил внимание на то, что российские СМИ накануне освобождения украинцев в России называли этот процесс обменом пленными. По его словам, такая формулировка – это прямое признание страны-агрессора вооруженного вторжения в Украину.

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