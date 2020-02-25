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25 февраля • обновлено в 20:55
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В "ДНР" до смерти залечили "Маньяка": фото террориста

4.5т
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На Донбассе от инсульта умер террорист "Донецкой народной республики" Роман Чачковский, позывной "Маньяк".

Это случилось 19 февраля в реанимации одной из больниц Горловки Донецкой области, сообщили на странице Necro Mancer в Twitter (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В "ДНР" до смерти залечили "Маньяка"

В "ДНР" до смерти залечили "Маньяка"

twitter.com/666_mancer

Пособники оккупантов отметили, что 50-летнего террориста "залечили" до смерти местные врачи.

В "ДНР" до смерти залечили "Маньяка"

В "ДНР" до смерти залечили "Маньяка"

twitter.com/666_mancer

Ранее OBOZREVATEL писал, что на Донбассе ликвидировали террориста "Оплота". По информации на сайте "Миротворец", он разыскивался в Украине за дезертирство.

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина Донецк
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
орден ему за то, что сдох сам!
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злой укр
злой укр
а сколько суицидников,алкашей и просто ДОХЛЫХ вытиранов АТО за эту неделю?
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Реальный маньяк,чикатило отдыхает.
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