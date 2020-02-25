В "ДНР" до смерти залечили "Маньяка": фото террориста

На Донбассе от инсульта умер террорист "Донецкой народной республики" Роман Чачковский, позывной "Маньяк".

Это случилось 19 февраля в реанимации одной из больниц Горловки Донецкой области, сообщили на странице Necro Mancer в Twitter (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В "ДНР" до смерти залечили "Маньяка" twitter.com/666_mancer

Пособники оккупантов отметили, что 50-летнего террориста "залечили" до смерти местные врачи.

В "ДНР" до смерти залечили "Маньяка" twitter.com/666_mancer

Ранее OBOZREVATEL писал, что на Донбассе ликвидировали террориста "Оплота". По информации на сайте "Миротворец", он разыскивался в Украине за дезертирство.

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