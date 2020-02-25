В "ДНР" до смерти залечили "Маньяка": фото террориста

На Донбассе от инсульта умер террорист "Донецкой народной республики" Роман Чачковский, позывной "Маньяк".
Это случилось 19 февраля в реанимации одной из больниц Горловки Донецкой области, сообщили на странице Necro Mancer в Twitter (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
В "ДНР" до смерти залечили "Маньяка"
twitter.com/666_mancer
Пособники оккупантов отметили, что 50-летнего террориста "залечили" до смерти местные врачи.
В "ДНР" до смерти залечили "Маньяка"
twitter.com/666_mancer
Чачковский Роман Иосифович "Маньяк" (Горловка, 06/03/70) умер от инсульта в Донецке 19/02/20 https://t.co/nMgMm0Dfpk #груз200 #3омсбр #1ак #роа pic.twitter.com/MoDSogZM5M— Necro Mancer (@666_mancer) February 25, 2020
Ранее OBOZREVATEL писал, что на Донбассе ликвидировали террориста "Оплота". По информации на сайте "Миротворец", он разыскивался в Украине за дезертирство.
Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!