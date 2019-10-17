В Днепре посреди улицы расстреляли машину: названы имена убийцы и жертвы

В Днепре в четверг, 17 октября, на улице Набережной Заводской расстреляли автомобиль. Его водитель погиб на месте.

Инцидент произошел около 17:50 с машиной марки Mercedes, передает "Страна" (чтобы посмотреть видео с места преступления, поскролльте новость вниз).

По данным журналистов, убитым является 27-летний Армен Багдасарян. Предварительно, мужчина ехал по Набережной в сторону Кайдакского моста. В какой-то момент прозвучал выстрел, после чего машина остановилась.

Фото с места преступления Информатор

На место вызвали медиков, однако их помощь жертве уже не понадобилась. Полиция и следователи выясняют детали происшествия, проезд в сторону Кайдакского моста затруднен.

На месте находится с десяток родственников и друзей погибшего, они в состоянии аффекта и ведут себя агрессивно.

Скрин видео

"Страна" также сообщила, что на месте преступления был задержан подозреваемый. Им оказался 53-летний Вадим Савчук из Луганской области.

Подозреваемый Страна

Подозреваемый Страна

Страна

Фото с места преступления Информатор

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 17 октября неизвестные проникли в отделение "Укрпочты" № 89 по ул. Янгеля, 16 в Днепре и совершили кражу. Грабители унесли несколько единиц техники.

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