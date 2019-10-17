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17 октября • обновлено в 20:34
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В Днепре посреди улицы расстреляли машину: названы имена убийцы и жертвы

8.5т Читать материал на украинском

В Днепре в четверг, 17 октября, на улице Набережной Заводской расстреляли автомобиль. Его водитель погиб на месте.

Инцидент произошел около 17:50 с машиной марки Mercedes, передает "Страна" (чтобы посмотреть видео с места преступления, поскролльте новость вниз).

По данным журналистов, убитым является 27-летний Армен Багдасарян. Предварительно, мужчина ехал по Набережной в сторону Кайдакского моста. В какой-то момент прозвучал выстрел, после чего машина остановилась.

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Фото с места преступления

Фото с места преступления

Информатор

На место вызвали медиков, однако их помощь жертве уже не понадобилась. Полиция и следователи выясняют детали происшествия, проезд в сторону Кайдакского моста затруднен.

На месте находится с десяток родственников и друзей погибшего, они в состоянии аффекта и ведут себя агрессивно.

В Днепре посреди улицы расстреляли машину: названы имена убийцы и жертвы

Скрин видео

"Страна" также сообщила, что на месте преступления был задержан подозреваемый. Им оказался 53-летний Вадим Савчук из Луганской области.

Подозреваемый

Подозреваемый

Страна

Подозреваемый

Подозреваемый

Страна

В Днепре посреди улицы расстреляли машину: названы имена убийцы и жертвы

Страна

Фото с места преступления

Фото с места преступления

Информатор

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 17 октября неизвестные проникли в отделение "Укрпочты" № 89 по ул. Янгеля, 16 в Днепре и совершили кражу. Грабители унесли несколько единиц техники.

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Тема
Криминал
Место
Украина Днепр
Теги
стрельба видео фотографии убийство
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Преступник взят на горячем! Но быдлу с паРРаши такое не нравится! Смотрим внимательно, что этот скот помойный тут мычит! Это люди? Нет, конечно! Это рюские животные!
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Serov Oleg
Serov Oleg
Кацaп Кацaпыч, как дела,скотина одичалая?
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Пигин Макс
Пигин Макс
Эх, не ту страну назвали Сомали...
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Пигин Макс, да, свинья! Точно! На росее даже не гонялись бы за убийцей! А тут сразу на горячем взяли! Но тебе, твои одичалой, такое в тупую башку твою не лезет! Да, животное?
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Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
Разгул преступности в Украине после майдана превзошёл все пределы. К сожалению, нынешний "миныстр" авакян, занимаясь укреплением своего благополучия, совершенно НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТ и НЕ СОБИРАЕТСЯ ДЕЛАТЬ для того, чтобы украинцы могли спокойно жить в своей стране.
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