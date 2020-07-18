В Черновцах под рестораном застрелили мужчину. Фото и видео 18+

В Черновцах на улице Небесной Сотни вечером 18 июля произошла стрельба, в результате которой погиб человек.

На сайте областного управления полиции сказано, что внезапный спор между мужчинами возле кафе "Оззи" перерос в драку и один из участников конфликта был убит из неустановленного оружия.

Драка произошла на глазах у очевидцев. Прохожие также публиковали фото, на котором видно тело застреленного мужчины на ступеньках (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Полицейские на месте преступления. cv.npu.gov.ua

58-летнего местного жителя, как уточнили копы, застрелили выстрелом в голову, предварительно, из боевого пистолета.

"В течение нескольких минут правоохранители установили личность и разыскали причастного. Им оказался 54-летний уроженец Айзербайджана, который проживал на Буковине", – сказано в сообщении.

Место стрельбы. acc.cv.ua

Следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам статьи 115 (умышленное убийство), а также статьи 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК.

Осторожно! Фото 18+!

tva.ua

Место стрельбы. acc.cv.ua

Место стрельбы. acc.cv.ua

Момент убийства попал на видео:

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 июля в Подольском районе Киева пассажир выстрелил в таксиста, потому что не хотел платить за проезд.