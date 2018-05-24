В Черкассах убит депутат от "Батьківщини" Сергей Гура

В Черкассах вечером 24 мая убили депутата Черкасского областного совета от ВО "Батьківщина", экс-заместителя городского главы Черкасс Анатолия Бондаренко Сергея Гуру.

Об этом сообщили источники OBOZREVATEL. ЧП произошло во время нападения неизвестного на офис партии "Черкащани".

Охранник Гуры пытался отстреливаться от злоумышленника из травматического оружия, однако тот достал гранату.

По свидетельству Владимира - охранника Гуры, некто Николай Гончар произвел два выстрела в грудную клетку и голову Гуры.

Гончар был госпитализирован в Третью городскую больницу СМП Черкасского городского совета в связи с утратой им сознания. По результатам осмотра специалистами взрывотехнической службы ГУ НП в Черкасской области указанного офисного помещения, обнаружен труп Гуры и две гранаты типа РГД и Ф-1.

Глава Нацполиции Сергей Князев сообщил, что стрелявший был обезврежен и сейчас находится под конвоем в больнице.

Как выяснили СМИ, Николай Гончар в 2016 году получил землю в этом же городе и был приближенным к мэру.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Черкассах мужчина, угрожая гранатами,захватил офис Гуры и закрылся с ним в кабинете. Также появилась информация о перестрелке, в результате которой нападавший был ранен.

Сергей Гура является партнером Бондаренко. В криминальных кругах он известен по прозвищу "Гурентий".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Запорожье жестоко убили экс-депутата.