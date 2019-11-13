В Черкассах машина снесла столб и загорелась. Фото, видео

В Черкассах водитель "Seat Toledo" не справился с управлением и въехал в электроопору. Она упала и перекрыла дорогу, а сам автомобиль – загорелся.

Как сообщили на Facebook-странице областной патрульной полиции, в результате ДТП никто не пострадал. Авария произошла около полуночи 13 ноября.

27-летний водитель пытался доказать, что выпил пива после аварии. На осмотре у нарколога состояние алкогольного опьянения подтвердилось.

Водитель "Seat Toledo" въехал в электроопору Патрульная полиция Черкасской области

Из-за столкновения со столбом, в моторном отсеке автомобиля возникло возгорание. Тушить его приезжали спасатели.

По информации Facebook-сообщества "За рулем Черкассы", движение транспорта было ограничено, поскольку электроопора упала на всю ширину проезжей части.

На виновника происшествия полицейские составили админпротоколы.

Как сообщал OBOZREVATEL, житель Черкасской области во время ссоры с братом разбил ему голову. А когда к пострадавшему приехала бригада "скорой помощи" – напал на нее.

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