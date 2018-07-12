В "бригаде-200" пополнение: воин ВСУ показал фото уничтоженных террористов

На Донбассе в период 6-7 июля умерли по меньшей мере двое российских наемников.
Об этом сообщил в своем Facebook ветеран АТО Анатолий Штефан (Штирлиц).
"07.06.18 пополнилась очередным дембелем #ДМБ, самоликвидировался от болезни Карлюк Николай "Кока" из Москвы. Воевал на Донбассе в составе "МГБ ЛНР", - написал он.
Facebook/Анатолий Штефан
Facebook/Анатолий Штефан
Facebook/Анатолий Штефан
Кроме того, по данным офицера, 6 июня погиб Ян Упанек из Новгородской области.
Facebook/Анатолий Штефан
Facebook/Анатолий Штефан
Facebook/Анатолий Штефан
Как сообщал OBOZREVATEL, 10 июля в результате подрыва на взрывном устройстве один оккупант погиб, двое ранены.
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