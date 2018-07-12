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В "бригаде-200" пополнение: воин ВСУ показал фото уничтоженных террористов

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На Донбассе в период 6-7 июля умерли по меньшей мере двое российских наемников.

Об этом сообщил в своем Facebook ветеран АТО Анатолий Штефан (Штирлиц).

"07.06.18 пополнилась очередным дембелем #ДМБ, самоликвидировался от болезни Карлюк Николай "Кока" из Москвы. Воевал на Донбассе в составе "МГБ ЛНР", - написал он.

Facebook/Анатолий Штефан

Facebook/Анатолий Штефан

Facebook/Анатолий Штефан

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Кроме того, по данным офицера, 6 июня погиб Ян Упанек из Новгородской области.

Facebook/Анатолий Штефан

Facebook/Анатолий Штефан

Facebook/Анатолий Штефан

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 июля в результате подрыва на взрывном устройстве один оккупант погиб, двое ранены.

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Тема
Российско-украинский конфликт
Место
Украина
Объект
террористы "ДНР"
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