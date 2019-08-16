В Борисполе сбежал крупный наркобарон: выяснилось подробности провальной операции

Основатель крупнейшей международной онлайн-сети распространения марихуаны Telegrass Амос Дов Сильвер, который сбежал при экстрадиции в аэропорту Борисполь, объявлен во всеукраинский розыск.

Из-за инцидента два высокопоставленных сотрудника СБУ уже отстранены от занимаемых должностей. Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Юрий Бутусов, назвав случившееся "весьма вероятным сговором".

По его информации, непосредственно за проведение экстрадиции отвечал начальник 3-го управления (по борьбе с наркотиками) Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Орест Михайлецкий.

Общее руководство операцией по задержанию и выдаче подозреваемого Израилю осуществлял первый заместитель главного управления по борьбе с коррупцией и оргпреступностью СБУ (управление "К") генерал-лейтенант Анатолий Калюжняк.

"Михайлецкий в СБУ считался человеком, близким к Василию Писному (бывший заместитель по борьбе с организованной преступностью, замешанный в нескольких громких скандалах. – Ред.), но после смены власти его оставили на занимаемой должности. Сейчас Михайлецкого трясет внутренняя безопасность со всеми другими причастными – открыто уголовное дело, и он главный претендент на реальный тюремный срок", – написал Бутусов.

Он добавил, что по крайне мере восемь офицеров СБУ были вынуждены дать показания по инциденту. Они будут привлечены к различным видам ответственности.

"А Калюжняк – кадровый сотрудник "К", известен тем, что был руководителем аппарата СБУ времен Януковича, отвечал за весь документооборот, включая операции по подавлению Майдана. Калюжняк также даст показания, но пока речь о его отстранении от должности не идет, может отделаться строгим выговором", – добавил журналист.

Амос Дов Сильвер Соцсети

Он указал на то, что поимка Амоса Дов Сильверабыла частью крупнейшей международной операции по борьбе с наркотиками. Так, 12 марта текущего года в США, Германии, Израиле и Украине были одновременно задержаны 42 руководителя Telegrass.

"Вся верхушка в руках полиции, и нет только одного – главного организатора. И тут трудно поверить, что такая беспечность и такое попустительство при выдаче преступника такого калибра, по которому работало все управление, могли произойти случайно", – подытожил Бутусов.

Отметим, наркопреступник сбежал от полиции 15 августа. В аэропорт его доставили прямо из Верховного суда Украины, чтобы экстрадировать в Израиль. Перед отправкой с него сняли электронный браслет, и он пошел в зал дьюти-фри. Именно там его следы якобы и исчезли.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июле Амос Дов Сильвер, задержанный в Киеве весной 2019 года, вышел из СИЗО.

Пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец пояснила, что 10 июля Киевский апелляционный суд отпустил подозреваемого под домашний арест.

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