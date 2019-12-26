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26 декабря • обновлено в 09:40
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В бой вступила "Богдана": появилось видео испытаний уникального оружия ВСУ

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На полигоне в Днепропетровской области начались испытания самоходной артиллерийской установки (САУ) "Богдана" калибра 155 мм – первой украинской системы вооружения стандарта НАТО.

Об этом сообщает на своей странице в Facebook компания "Украинская бронетехника", которая разрабатывала САУ совместно с Краматорским заводом тяжелого станкостроения.

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САУ "Богдана"

САУ "Богдана"

Создатели также показали короткое видео с так называемым гидровыстрелом, который позволяет проверить все системы оружия.

Далее по программе испытаний стрельба инертными снарядами, затем – боевыми.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В августе 2018 года украинская армия получила на вооружение новую самоходную гаубицу "Богдана", аналога которой нет у России.

  • Оружие имеет "натовский 155-мм калибр" и полностью соответствует всем требования Альянса.

  • По словам экспертов, дальность выстрела из "Богданы" по ТЗ осколочно-фугасным зарядом - свыше 40 километров, а активно-реактивным – свыше 50.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Тема
Российско-украинский конфликт
Место
Украина
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