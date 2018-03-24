В Бердянске мать закопала новорожденного в огороде

В Запорожской области в Бердянском районе женщина родила ребенка и закопала его в огороде.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Бердянской райгосадминистрации Роман Молодецкий, отметив, что на следующий день после содеянного женщина 1991 года рождения, для которой этот ребенок был четвертым, обратилась за помощью к медикам.

"По поступившей только что информации, жительница Бердянского района в четверг родила 4-го ребенка. Родила на дому. Живого закопала в огороде. В пятницу обратилась за медпомощью в местную амбулаторию. Плохо ей стало, видите-ли..." - рассказал Молодецкий.

"На содержании 3 малолетних детей. Сама 1991 года рождения. Проведенными следственными мероприятиями ребенок был обнаружен закопанным в огороде. Сейчас отправлен на экспертизу", - написал он.

По словам Молодецкого, горе-мать не стала отрицать свою вину.

"Но это еще не все... Это животное отпустили домой! Я в шоке! Как так?! Выясняю обстоятельства", - добавил он.

Как писал "Обозреватель", ранее в Одесской области молодая мать засунула младенца в холодильник.