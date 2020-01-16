В базу внесут всех: в Украине заработал закон о реестре педофилов

В Украине 16 января вступил в силу закон о введении Единого реестра лиц, осужденных за преступления против половой свободы и неприкосновенности несовершеннолетних.

За день до этого он был обнародован в официальной газете Верховной Рады "Голос Украины". Как говорится в сообщении, 13 января его подписал президент Владимир Зеленский.

Предполагается, что отныне в электронной базе Министерства юстиции будут храниться сведения о педофилах на основании обвинительных приговоров суда, в частности сведения о лицах, судимость которых за такие преступления снята или погашена.

В Украине вступил в силу закон о реестре педофилов

Соответствующее положение о реестре Минюст должен разработать до 16 апреля этого года. Со своей стороны генеральный прокурор в течение трех месяцев со дня запуска реестра обязан включить в него лиц, которые были осуждены еще до его создания.

Отмечается, что пользоваться реестром смогут руководители прокуратур и органов предварительного расследования, прокуроры, следователи, а также другие уполномоченные лица Национальной полиции и Государственного бюро расследований.

Кроме этого, органы власти и работодатели смогут проверить наличие того или иного человека в реестре во время приема его на работу в дошкольные, средние и внешкольные учебные заведения, здравоохранительные и другие учреждения, которые осуществляют надзор над малолетними и предоставляют им услуги медицинского, образовательного и социального характера.

Как сообщал OBOZREVATEL:

11 июля 2019 года Верховная Рада Украины проголосовала за ужесточение ответственности за преступления, совершенные в отношении малолетних, несовершеннолетних и лиц, не достигших половой зрелости.

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