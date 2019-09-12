В авто была мама с детьми: подробности жуткого ДТП в Харькове

В одном из автомобилей, который 11 сентября попал в масштабное ДТП в Харькове, была мать с двумя маленькими детьми. На сегодняшний день пострадавшие находятся в больнице.

Авария произошла на нерегулируемом перекрестке. По неустановленным пока причинам столкнулись автомобили ВАЗ, Mercedes и Renault, сообщили OBOZREVATEL в пресс-службе ГУНП в Харьковской области.

"В результате водитель ВАЗа и трое пассажиров Renault, среди которых мать с детьми в возрасте 1,3 года и 6 лет, получили травмы", – отметили в ведомстве.

ДТП в Харькове

Как сообщал OBOZREVATEL, в Бердянске Запорожской области две школьницы попали под колеса автомобиля, когда перебегали дорогу в неустановленном месте. Дети получили травмы.

Также сообщалось, что в Черновицкой области в ДТП погиб 8-летний мальчик. Ребенок управлял квадроциклом и столкнулся с легковым авто, водитель которого был в состоянии алкогольного опьянения.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!