Целые семьи: как городок в Канаде потерял 27 жителей в сбитом Boeing МАУ

Сразу 27 студентов, аспирантов, профессоров небольшого городка Эдмонтон в Канаде погибли в ужасной авиакатастрофе самолета украинской авиакомпании МАУ рейса Тегеран – Киев. Все они члены ирано-канадского сообщества. Погибли целые семьи. Никогда еще жители города не оплакивали столько смертей в один миг.

Подробнее – в материале OBOZREVATEL.

Собирают деньги на панихиду

Канадский город Эдмонтон никогда не терял столько жителей за один раз. Сразу 27 иранцев, которые жили и учились, работали тут, погибли в авиакатастрофе в Тегеране.

Жители города Эдмонтона зажигают свечи в память о погибших в авиакатастрофе Global News

Уже в воскресенье тут прошла панихида по погибшим. На одном из краундфандинговых сайтов люди собрали 20 тысяч долларов. Часть денег потратили на организацию панихиды в это воскресенье. Остальное передадут на стипендии и гранты в школы.

Радио Канады

Погибла врач с дочерьми

Как сообщает globalnews.ca, среди погибших целая семья – мать и двое дочерей. Шекофех Чупаннеджад была врачом-гинекологом в клинике этого города. Она помогала всем своим соотечественникам, которые приезжали в Эдмонтон. Не считалась даже со своим личным временем.

Погибшие мать и дочери Global News

Ее 23-летняя дочь Сара училась в университете Альберты и получила степень бакалавра в области психологии и социологии. Она уже поступила на программу клинической психологии в один из университетов Калифорнии. Вторая дочь, 21-летняя Саба тоже училась в этом же университете на медицинском факультете, она хотела стать стоматологом.

В живых остались муж врача и сын, которых не было на борту самолета МАУ. В этом городке они прожили семь лет, и каждый год летали навестить родственников в Иран.

Погибли молодожены и их гости

Также в авиакатастрофе погибли молодожены Араш Поурзараби и Пунех Горджи. Они только 1 января сыграли свадьбу в Иране и возвращались в Эдмонтон, чтобы продолжить учебу. Они были исследователями компьютерных наук университета Альберты.

Сыграли свадьбу 1 января и погибли Global News

В катастрофе погибли и несколько друзей этой пары, которые летали в Иран специально на их свадебное торжество.

Также в самолете разбилась еще одна жительница Эдмонтона Саба Саадат вместе со своей семьей. Перед тем как сесть в самолет она связывалась со своим другом Даниэлем. Она говорила, что все было хорошо.

Профессора, аспирант и студенты

Погибли супруги – Педрам Мусави и его жена Мойган Данешманд. Оба – профессоры-инженеры в университете, они были известными специалистами в своей сфере. Коллеги с кафедры, где они работали, и студенты оплакивают их гибель.

Вместе с ними разбились и их две дочери Дарья и Дорина. 9-летняя Дорина состояла в футбольной команде и была очень талантливой девочкой.

Погибшая семья профессоров Global News

Еще одну жизнь жителя Эдмонтона унесла катастрофа. Это Амир Хоссейн Саидиния, которому было всего 25 лет. Он был аспирантом Центра дизайна современных материалов.

Амир Хоссейн Саидиния

Там же погибла и 25 летняя аспирант-исследователь инженерного факультета университета Насим Рахманифар, девушка занималась машиностроением.

Насим Рахманифар LinkedIn

В фатальном самолете летели два студента университета Альберты – Мухаммед Махди Эльяси и Эльназ Набии.

Всего же в университетском городке проживает 500 иранских студентов. До сих пор руководство учебного заведения собирает сведения о тех, кто был на борту этого злополучного рейса.

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