В Авдеевке подорвался автомобиль ВСУ: ранены 10 военных

В Авдеевке Донецкой области 9 июня подорвался военный автомобиль, в результате чего ранения получили 10 военнослужащих Вооруженных сил Украины.
Инцидент произошел около 9:30, сообщается на странице прокуратуры Донецкой области в Facebook.
На Донбассе подорвался "Спартан" ВСУ
Facebook прокуратуры Донецкой области
По данным ведомства, во время движения военного транспорта в районе Дворца культуры Авдеевского коксохимического завода последний в колонне автомобиль "Спартан" подорвался на неустановленном взрывоопасном предмете.
Пострадавшим предоставлена медицинская помощь.
Открыто уголовное производство по части 2 статьи 258 (террористический акт) Уголовного кодекса.
Как сообщал OBOZREVATEL, на Донбассе в январе подорвался грузовик с украинскими военнослужащими. Тогда погиб один военнослужащий ВСУ, еще один получил ранения.
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