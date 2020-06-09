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9 июня • обновлено в 21:11
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В Авдеевке подорвался автомобиль ВСУ: ранены 10 военных

  • Автомобиль "Спартан" двигался в составе колонны военного транспорта

  • Взрыв произошел в районе Дворца культуры Авдеевского коксохимического завода

  • Пострадали 10 военнослужащих

  • Открыто уголовное производство по статье "Теракт"

9.2т
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В Авдеевке Донецкой области 9 июня подорвался военный автомобиль, в результате чего ранения получили 10 военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Инцидент произошел около 9:30, сообщается на странице прокуратуры Донецкой области в Facebook.

На Донбассе подорвался "Спартан" ВСУ

На Донбассе подорвался "Спартан" ВСУ

Facebook прокуратуры Донецкой области

По данным ведомства, во время движения военного транспорта в районе Дворца культуры Авдеевского коксохимического завода последний в колонне автомобиль "Спартан" подорвался на неустановленном взрывоопасном предмете.

Пострадавшим предоставлена медицинская помощь.

Открыто уголовное производство по части 2 статьи 258 (террористический акт) Уголовного кодекса.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Донбассе в январе подорвался грузовик с украинскими военнослужащими. Тогда погиб один военнослужащий ВСУ, еще один получил ранения.

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Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
Вооруженные силы Украины теракт
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