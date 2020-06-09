В Авдеевке подорвался автомобиль ВСУ: ранены 10 военных

В Авдеевке Донецкой области 9 июня подорвался военный автомобиль, в результате чего ранения получили 10 военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Инцидент произошел около 9:30, сообщается на странице прокуратуры Донецкой области в Facebook.

На Донбассе подорвался "Спартан" ВСУ Facebook прокуратуры Донецкой области

По данным ведомства, во время движения военного транспорта в районе Дворца культуры Авдеевского коксохимического завода последний в колонне автомобиль "Спартан" подорвался на неустановленном взрывоопасном предмете.

Пострадавшим предоставлена медицинская помощь.

Открыто уголовное производство по части 2 статьи 258 (террористический акт) Уголовного кодекса.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Донбассе в январе подорвался грузовик с украинскими военнослужащими. Тогда погиб один военнослужащий ВСУ, еще один получил ранения.

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