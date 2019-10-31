Тела обезглавили: "ЧВК Вагнера" потерпела новое фиаско в Африке

В Мозамбике ликвидировали пятерых российских наемников из "ЧВК Вагнера", которая принадлежит олигарху Евгению Пригожину. Его еще называют поваром президента России Владимира Путина.

Как сообщает издание Carta de Moçambique, ссылаясь на свои источники, они были убиты 27 октября в провинции Кабу‐Делгаду. Там повстанцы установили баррикады на дороге и открыли огонь по проезжавшей мимо машине.

В итоге, помимо российских наемников, погибли еще 20 сотрудников Сил обороны и безопасности. Всем им отрубили головы, а авто было сожжено.

"ЧВК Вагнера" "Центр журналистских расследований"

Новость об очередном провале "ЧВК Вагнера" в чужой стране прокомментировал и офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц) на личной странице в Facebook.

"Даже в Африке россияне воюют за "русский мир". На Донбасс больше не приедут, жду подробности и идентификацию", – отметил защитник Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, социальная сеть Facebook разоблачила и удалила три российских сети влияния, нацеленные на страны Африки. Кремлевская пропаганда нацелилась на Мозамбик, Камерун, Судан, Ливию и другие страны. Всего Facebook удалил около 200 таких аккаунтов. В компании заявили, что страницы связаны с "фабрикой троллей", за которой стоит куратор "ЧВК Вагнера" Пригожин.

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