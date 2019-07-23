Украинскому узнику Кремля дали 6 лет тюрьмы в России: подробности

Верховный суд России оставил в силе приговор, которым политзаключенного украинца Павла Гриба осудили к шести годам колонии общего режима за терроризм.

Об этом сообщает УНИАН.

"Решение Северо-Кавказского окружного военного суда оставить без изменений, апелляционную жалобу без удовлетворения", – объявила коллегия судей, которая рассматривала жалобу украинца.

Отмечается, что сам Павел не присутствовал на судебном заседании, наблюдая за происходящим в режиме видеоконференции из СИЗО-4 в Ростове-на-Дону. Украинец не снимал медицинскую маску с лица.

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