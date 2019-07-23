Украинскому узнику Кремля дали 6 лет тюрьмы в России: подробности

Верховный суд России оставил в силе приговор, которым политзаключенного украинца Павла Гриба осудили к шести годам колонии общего режима за терроризм.
Об этом сообщает УНИАН.
"Решение Северо-Кавказского окружного военного суда оставить без изменений, апелляционную жалобу без удовлетворения", – объявила коллегия судей, которая рассматривала жалобу украинца.
Отмечается, что сам Павел не присутствовал на судебном заседании, наблюдая за происходящим в режиме видеоконференции из СИЗО-4 в Ростове-на-Дону. Украинец не снимал медицинскую маску с лица.
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Как сообщал OBOZREVATEL:
Павла Гриба похитили в Беларуси в сентябре 2017 года. ФСБ официально заявила, что украинец обвиняется в терроризме.
У заключенного были язвы на шее и лице, когда он встречался с консулами. Кроме того, он жаловался на боли в желудке.
В апреле Игорь Гриб, отец Павла, рассказал, что в СИЗО не реагировали на жалобы сына и не предоставляли ему медицинскую помощь, хотя состояние здоровья сильно ухудшилось. 3 июля суд в Ростове-на-Дону продлил ему арест до 20 декабря.
В июле также появилась информация, что Гриба жестоко избили заключенные и отобрали у него все вещи и лекарства.
В конце 2018 года политузник практически потерял зрение, у него сильно ухудшилась память.
В январе 2019 года Павел Гриб заявил, что в ходе следствия к нему применялось физическое насилие.
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