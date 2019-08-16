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Не мог выбраться: на Ривненщине произошло жуткое ЧП с водителем

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В Ривненской области легковой автомобиль Toyota слетел с дороги и врезался в дерево. Водитель выжил, однако был не в состоянии вызвать помощь.

Случай произошел на 354 км автодороги Киев – Ковель – Ягодин, сообщили в Патрульной полиции Ривненщины. Полицейские во время патрулирования заметили в кювете автомобиль, в котором обнаружили пожилого водителя-иностранца с серьезными травмами.

Оказалось, что мужчина уже несколько дней находится в салоне разбитого авто.

ДТП в Ривненской области

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71-летний мужчина рассказал правоохранителям, что во время движения он заснул за рулем и съехал с дороги. Из-за полученных травм водитель не смог выйти из авто, а мобильная сеть отсутствовала.

ДТП в Ривненской области

ДТП в Ривненской области

ДТП в Ривненской области

ДТП в Ривненской области

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ДТП в Ривненской области

ДТП в Ривненской области

ДТП в Ривненской области

ДТП в Ривненской области

Пострадавший был доставлен в больницу, а на место была вызвана следственно-оперативная группа, которая должна установить все обстоятельства аварии.

Как сообщал OBOZREVATEL, во Львовской области водитель сбил 8-летнего школьника-велосипедиста. Мальчик был доставлен в больницу в критическом состоянии.

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Темы
Война на дорогах Криминал
Место
Украина Ривне
Теги
ДТП авто криминал Национальная полиция Украины
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