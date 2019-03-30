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"Ужалил снайпер!" Офицер ВСУ показал нового мертвого террориста "ДНР"

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Бойцы Вооруженных Сил Украины 26 марта 2019 года ликвидировали очередного террориста "ДНР" в поселке Доломитное на окраине Горловки Донецкой области.

Об этом сообщил офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан (Штирлиц) в своем Telegram-канале "Штирлиц-инфо", предоставив фото. "Бригада-200 пополнилась очередным бойцом. Васильченко Ростислав из Енакиево, предположительно ужалил снайпер", - написал он.

Сами террористы подтверждают данные офицера ВСУ. В частности, в одном из их пабликов в соцсети указано: "Один военнослужащий "Народной милиции "ДНР" погиб при обстреле поселка Доломитное на окраине Горловки вооруженными формированиями Украины".

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Ликвидированный террорист

Ликвидированный террорист

Telegram Штирлиц-инфо

Сообщения в паблике террористов

Сообщения в паблике террористов

Тelegram Штирлиц-инфо

Ликвидированный террорист

Ликвидированный террорист

Тelegram Штирлиц-инфо

Скрин страницы ликвидированного террориста

Скрин страницы ликвидированного террориста

Тelegram Штирлиц-инфо

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ВСУ ликвидировали двух террористов в районе Попасной Луганской области.

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Темы
АТО на ДонбассеНовости Донецка и Донецкой областиОперация Объединенных сил на Донбассе
Персона
Анатолий Штефан
Место
УкраинаДонецк
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Ivaniv Igor
Ivaniv Igor
Штефан явно перегибает палку, парится. Фото какое то откуда то скопировал и выдает за действительность. И Штефан этот ни какой не Штирлиц, а молдаванан.
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Вячеслав Слава
Вячеслав Слава
о ниже ещё один- про то что нужно идти до конца-дошёл! РАДУЕТ! жижнеутверждающе-ДЛЯ УКРАИНЫ-и пусть не говорят с той стороны- что они не знали- они ВСЁ знали- что воевать против своего народа и страны-НЕЛЬЗЯ! и то что им нужно дойти до конца- и доходят и остальным им ИХ КОНЕЦ НЕ ЗА ГОРАМИ-их конец за терриконами- где они и сидят и там их он и настигнет. СЛАВА УКРАИНЕ!
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Вячеслав Слава
Вячеслав Слава
статус классный у него БЫЛ- как бы не было хреново- завтра будет -лучше!))))) согласен на все 100%- каждый день- их всё меньше- идут на урожаи- и от этого нам всё лучше и лучше-ЗБС!
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