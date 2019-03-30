"Ужалил снайпер!" Офицер ВСУ показал нового мертвого террориста "ДНР"

Бойцы Вооруженных Сил Украины 26 марта 2019 года ликвидировали очередного террориста "ДНР" в поселке Доломитное на окраине Горловки Донецкой области.

Об этом сообщил офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан (Штирлиц) в своем Telegram-канале "Штирлиц-инфо", предоставив фото. "Бригада-200 пополнилась очередным бойцом. Васильченко Ростислав из Енакиево, предположительно ужалил снайпер", - написал он.

Сами террористы подтверждают данные офицера ВСУ. В частности, в одном из их пабликов в соцсети указано: "Один военнослужащий "Народной милиции "ДНР" погиб при обстреле поселка Доломитное на окраине Горловки вооруженными формированиями Украины".

Ликвидированный террорист Telegram Штирлиц-инфо

Сообщения в паблике террористов Тelegram Штирлиц-инфо

Ликвидированный террорист Тelegram Штирлиц-инфо

Скрин страницы ликвидированного террориста Тelegram Штирлиц-инфо

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ВСУ ликвидировали двух террористов в районе Попасной Луганской области.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!