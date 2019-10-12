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12 октября • обновлено в 20:12
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"Сиденья ободранные, двери перекошены": "Укрзалізниця" опять оскандалилась разрухой в вагонах

2.2т Читать материал на украинском

В сети пожаловались на ужасные условия в электричке "Укрзалізниці" повышенного комфорта сообщением Жмеринка-Киев.

Фотографиями ободранных сидений и мусора в вагоне поделился в Facebook пользователь Максим Гречанюк.

"Цена билета, между прочим, 53 гривны. Сиденья ободранные, двери перекошены, как и лица у пассажиров от такого комфорта", – возмутился он.

Иллюстрация

Иллюстрация

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"Сиденья ободранные, двери перекошены": "Укрзалізниця" опять оскандалилась разрухой в вагонах

facebook.com/mgrecanuk

В комментариях к посту пользователи также рассказали, что в электричке холодно из-за того, что двери не закрываются. Впрочем, некоторые комментаторы отметили, что в этом виноваты пассажиры, которые и разрушают вагоны.

"Перестаньте обдирать, и будут вам нормальные сидения", "Люди сами все это и делают, мусорят и ломают!" – пишут в сети.

"Сиденья ободранные, двери перекошены": "Укрзалізниця" опять оскандалилась разрухой в вагонах

facebook.com/mgrecanuk

"Сиденья ободранные, двери перекошены": "Укрзалізниця" опять оскандалилась разрухой в вагонах

facebook.com/mgrecanuk

"Сиденья ободранные, двери перекошены": "Укрзалізниця" опять оскандалилась разрухой в вагонах

facebook.com/mgrecanuk

"Сиденья ободранные, двери перекошены": "Укрзалізниця" опять оскандалилась разрухой в вагонах
"Сиденья ободранные, двери перекошены": "Укрзалізниця" опять оскандалилась разрухой в вагонах
"Сиденья ободранные, двери перекошены": "Укрзалізниця" опять оскандалилась разрухой в вагонах

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в Киеве, возле станции "Троещина-2", люди заблокировали движение электричек. Они возмутились тем, что этот транспорт ездит не по расписанию, он слишком мал для того, чтобы поместились все желающие, а часть рейсов вообще отменена.

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Место
Украина
Теги
Укрзалізниця фотографии
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Комментарии на сайте не модерированы
Малахoв Егор
Малахoв Егор
А в "загнивающий" Крым, поставили несколько новых двухэтажных составов с новыми локомотивами.
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Цеевропа!
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Обоз размещает комменты под статьями в основном на мове. На самом обозе много ли комментов на мовной странице?
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