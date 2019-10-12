"Сиденья ободранные, двери перекошены": "Укрзалізниця" опять оскандалилась разрухой в вагонах

В сети пожаловались на ужасные условия в электричке "Укрзалізниці" повышенного комфорта сообщением Жмеринка-Киев.

Фотографиями ободранных сидений и мусора в вагоне поделился в Facebook пользователь Максим Гречанюк.

"Цена билета, между прочим, 53 гривны. Сиденья ободранные, двери перекошены, как и лица у пассажиров от такого комфорта", – возмутился он.

Иллюстрация Vgorode

facebook.com/mgrecanuk

В комментариях к посту пользователи также рассказали, что в электричке холодно из-за того, что двери не закрываются. Впрочем, некоторые комментаторы отметили, что в этом виноваты пассажиры, которые и разрушают вагоны.

"Перестаньте обдирать, и будут вам нормальные сидения", "Люди сами все это и делают, мусорят и ломают!" – пишут в сети.

facebook.com/mgrecanuk

facebook.com/mgrecanuk

facebook.com/mgrecanuk

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в Киеве, возле станции "Троещина-2", люди заблокировали движение электричек. Они возмутились тем, что этот транспорт ездит не по расписанию, он слишком мал для того, чтобы поместились все желающие, а часть рейсов вообще отменена.

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