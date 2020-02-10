Украину накрыл вал фальшивых документов: чем грозит и как отличить подделку

Купить больничный в Украине, оказывается, очень легко. И сейчас речь не о сговоре с конкретным врачом, а о деятельности сайтов-посредников. Всего 300-500 гривен - и можно отдыхать неделю. Но стоит понимать, что эти "документы" – фальшивка. В этом убедились журналисты OBOZREVATEL, проведя собственное расследование.

О том, как работодателю отличить настоящий больничный от "липы", чем грозит такая покупка и почему процветает рынок фальсифицированных документов – в нашем материале.

"Укажем ОРВИ и острый бронхит"

Журналисты OBOZREVATEL зашли на один из множества сайтов, предлагающих различные справки (о беременности, для водителей, разрешение на посещение бассейна и пр.) и больничные.

На этом сайте убеждают, что предлагают настоящие больничные, никаких подделок.

Мошенники заявляют о 100% гарантии подлинности больничного

Слева – прейскурант на одном из сайтов Справа – лист нетрудоспособности (больничный) стоимостью 480 грн, который заказали журналисты OBOZREVATEL на данном ресурсе. Он оказался фальшивкой (об этом ниже)

Мы позвонили по указанному номеру. Трубку взял мужчина, который попросил заполнить предварительную заявку на сайте. Также он сообщил, что получить посылку сможем уже завтра по "Новой почте". Оплата – наложенным платежом.

"В диагнозе укажем ОРВИ, острый бронхит", – отметил наш собеседник (ниже – разговор с продавцом фальшивок).

Отметим, что у "производителя" были свои правила. Он заявил, что не делает больничные для сотрудников государственных учреждений, так как там их внимательно проверяют.

Также "решала" отказался выписать лист нетрудоспособности на две недели. Вместо этого нам был предложен вариант с двумя отдельными больничными по пять дней.

Отметим, что по законодательству больничный на пять дней возмещает работодатель. Больше этого срока – Фонд социального страхования Украины, где тщательно проверяют бланки. Думается, наш собеседник обо всем этом знал, и просто решил не рисковать самому и не обнадеживать своих клиентов (дурная слава, потеря денег – кому надо?)

Как отличить подделку

Как и было обещано, на следующий день журналисты OBOZREVATEL получили заказанный больничный. С виду вроде бы все ок – два бухгалтера из разных компаний сказали, что это "вполне обычный больничный", а вот третий засомневался.

Что смутило? Если одновременно рассматривать купленный больничный и "старый" – стопроцентно настоящий – разница хорошо видна.

Что не так с приобретенным "больничным"?

1. На бланке отсутствуют водяные знаки, хотя узор похож.

2. Размер бланка меньше (уже) настоящего больничного.

3. "Битые" шрифты. Это самое бросающееся в глаза отличие. Ниже на фото видно, что у настоящего документа все надписи четкие, у фальшивки же наоборот – как-будто распечатано на принтере. Отличается и сама бумага.

Сверху – фальшивка, снизу – оригинал При близком рассмотрении видны различия

Мошенники "берут" реального врача

На бланке больничного, который нам прислали, стояли "мокрые печати" реально существующего КНП "Центр первичной медико-санитарной помощи №4" Днепровского района Киева. Также была печать врача, которая, как выяснилось, действительно там работает.

Журналисты OBOZREVATEL съездили в ЦПМСП №4 и пообщались с директором Надеждой Поливановой, а также семейным врачом, чье имя было указано в фальшивом больничном.

КНП "Центр первичной медико-санитарной помощи №4" Днепровского района Киева

КНП "Центр первичной медико-санитарной помощи №4" Днепровского района

Выяснилось, что штамп медучреждения и печать врача на фальшивом бланке кардинально отличаются от настоящих. Также в администрации заверили, что кражи или утери печатей не было.

Сверху – штамп и печать, которые используют в ЦПМСП №4 Снизу – их подделки. Различия налицо

Также Поливанова отметила несоответствие в заполнении "нашего" листка неработоспособности. По ее словам, есть четкая инструкция выдачи таких документов, которая регулируется приказом № 455 Министерства охраны здоровья Украины.

"Во-первых, в графе "диагноз первичный" ничего не пишется. В амбулаторной карте пациент должен дать согласие о разглашении данных о своем заболевании. Во-вторых, согласно инструкции, врач ставит печать при открытии и при закрытии. То есть должно быть поставлено две печати", – отметила она.

В случае с "нашим" больничным, была всего одна печать.

В "правильном" больничном обычно не указывается диагноз

Также директор медцентра добавила, что все подобные бланки у них строго учитываются. Бланк с серией и номером, который мы показали – в медучреждении не получали.

Кстати, OBOZREVATEL не первый, кто обратился в Центр первичной медико-санитарной помощи по поводу фальшивого документа. "Ранее звонила бухгалтер одной из фирм, которая получила больничный от сотрудника. Она спрашивала, выдавала ли наш врач такой больничный лист", – рассказали в ЦПМСП №4.

От увольнения до "уголовки"

Что же грозит работнику, который принес фальшивый больничный? Как минимум, работодатель может уволить такого подчинённого за прогул, рассказала OBOZREVATEL юрист Gracers Law Firm Людмила Куса.

"В соответствии со ст. 40 КЗоТ Украины, одной из причин разрыва трудового договора работодателем является прогул (в том числе отсутствие на рабочем месте более чем три часа). Таким образом, если работодатель выяснит, что подчинённый предъявил фальшивый больничный, он может признать причины, по которым подчинённый пропустил рабочие дни, неуважительными", – рассказала она.

Юрист отметила, что есть риск того, что работодатель направит фальшивый больничный в правоохранительные органы, для выяснений обстоятельств. "В таком случае можно уже говорить об уголовной ответственности. Это ст. 358 Уголовного кодекса Украины", – резюмировала Людмила Куса.

Речь идет о подделке документов, печатей, штампов и бланков. За это полагается штраф 17 тыс. грн, арест на шесть месяцев либо ограничение свободы до двух лет.

Большие проблемы ждут и торговца медсправками. Помимо наказаний, предусмотренных ст. 358 УК, человека могут привлечь за мошенничество (ст. 190 УК). Максимальное наказание – до восьми лет лишения свободы.

Рынок процветает

Несмотря на уголовную ответственность, рынок продажи фальшивых справок в Украине процветает, рассказал зампредседателя правления Всеукраинской общественной организации "Союз потребителей Украины" Олег Цильвик. Одна из причин – сложность в выявлении таких торговцев и пассивность правоохранителей.

"Делались контрольные закупки, но это ничем в итоге не заканчивалось, так как полиция не проводила должного расследования. В лучшем случае "продавцов" опрашивали и отпустили. Наказания жесткого за это нет. Поэтому рынок процветает. Есть спрос, найдется и тот, кто будет его удовлетворять", – резюмировал он.

(Продолжение следует...)

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