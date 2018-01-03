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Устали от фейковых республик: террористы "ДНР" сбежали в ВСУ

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В 2017 году были случаи, когда разочарованы в фейковых республиках экс-боевики полностью меняют свое мнение и идут служить в Вооруженные силы Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Донецкой области.

"Уже дважды за этот год правоохранители проявляли такие факты в Бахмуте и Мариуполе. Накануне нового года полицейские задокументировали еще одного бахмутчанина, перешедшего в ВСУ", - сказано в сообщении.

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В 2014 году 42-летний мужчина добровольно вступил в ряды террористов, участвовал в захвате предприятий, строил блокпост в поселке Парасковиевка и осуществлял на нем незаконный контрольно-пропускной режим. Через несколько месяцев мужчина пришел к выводу, что служить террористам невыгодно, и решил искать лучшую долю на территории РФ. Там он прожил 3 года, но ожидаемого не получил. Вернувшись в родной город, решил стать украинским военнослужащим.

Всего в 2017 году полиция Донетчины разоблачили более 300 боевиков. Из них 240 задержаны, 61 – установленный и объявленный в розыск.

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Только за последнюю неделю 2017 года полиция Донецкой области объявила о подозрении 10 боевикам. Среди задержанных – командир танка "армии ДНР", представитель "казачьего" бандформирования и пособник террористов, который принимал участие в захвате предприятий в Бахмуте.

Как сообщал "Обозреватель", накануне в сети показали масштабы разрушений в одном из районов оккупированного незаконными вооруженными формированиями Донецка.

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Темы
Российско-украинский конфликтАТО на ДонбассеНовости Донецка и Донецкой области
Объекты
Генеральный штаб ВСУНациональная полиция Украины
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