Уполномоченный Зеленского по правам ребенка попал в аварию: видео момента

Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба вместе со своими двумя сыновьями попал в аварию и находится в реанимации в тяжёлом состоянии.

Об этом на своей странице в Facebook в воскресенье, 24 ноября, сообщила журналистка Оксамита Новачук.

По данным источника ZN.UA, с чиновником были старший сын Тимофей (находится в очень тяжелом состоянии в реанимации) и младший сын Елисей. Другие подробности происшествия неизвестны.

Владимир Зеленский и Николай Кулеба facebook.com/KulebaMykola

Николай Кулеба facebook.com/nikolai.kuleba.5

Как писал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский назначил Николая Кулебу уполномоченным по правам детей 1 июня.

Кулеба уже занимал данную должность с декабря 2014 по май 2019 года, однако был уволен пятым президентом страны Петром Порошенко.

С 2006 по декабрь 2014 года Кулеба был начальником Службы по делам детей Киевской городской государственной администрации.

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