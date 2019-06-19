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Уничтожили орудие убийства украинцев: стало известно, что рвануло в Донецке

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Мощный взрыв в Донецке, который прогремел утром 19 июня, уничтожил самоходную артиллерийскую установку (САУ), ранее стрелявшую по украинским территориям.

Об этом сообщил в эфире ObozTV бывший военный разведчик, сотрудник фонда "Повернись живим" Андрей Рымарук.

"Помните, недавно российские оккупационные войска обстреливали населенный пункт Марьинка, где пострадали местные жители? Взрыв в Донецке – это самоликвидированная батарея САУ, калибром 152 мм. Это три единицы, которые как раз стреляли по Марьинке", – рассказал волонтер.

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Как и кем именно была ликвидирована установка – самими террористами или украинскими войсками – Рымарук не уточнил.

"Я пока не могу разглашать всю информацию. Эта техника уничтожена. Она никогда больше не будет стрелять в сторону украинской территории", – отметил он.

САУ 2С3 "Акация" – самоходная гаубица калибра 152-мм

САУ 2С3 "Акация" – самоходная гаубица калибра 152-мм

oruzhie.info

Как сообщал OBOZREVATEL, взрыв в Донецке 19 июня напугал местных жителей. По словам очевидцев, такого "горячего" утра в городе не было давно. В соцсетях пишут, что взрыв произошел около Петровского исполкома.

Массированный обстрел террористами поселка Марьинка под Донецком произошел 14 июня. В результате серьезно пострадали мирные жители (среди них 8-летний ребенок), были разрушены их дома.

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Темы
Война на ДонбассеРоссийско-украинский конфликтПрямая трансляцияЭфиры Oboz TVОперация Объединенных сил на Донбассе
Персона
Андрей Рымарук
Место
Украина
Теги
Донецкая областьвзрывООС
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Южный Гарик
Южный Гарик
обоз чистит комменты.... про очередную выдуманную перемогу
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