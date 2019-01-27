Унесло на льдине: на Одесщине с детьми произошло ЧП

В Одесской области четверых детей унесло на льдине в акваторию Днестровского лимана.

Сообщение о том, что они находятся на расстоянии 500 м от берега около г. Белгород-Днестровский, поступило в пресс-службу ГСЧС 27 января.

В ведомстве уточнили, что несовершеннолетние 2003-2007 годов рождения.

Пресс-служба ГСЧС

"Через полчаса после получения вызова детей доставили на берег с помощью резиновой лодки", - отметили в ГСЧС.

От службы по чрезвычайным ситуациям привлекалось три человека личного состава и одна единица техники.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики прогнозировали, что в конце января ожидается потепление, в связи с чем нужно быть крайне осторожными на льду.

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