Умер бизнесмен, на которого покушались подозреваемые в деле Шеремета

В городе Косов, Ивано-Франковская, область умер бизнесмен Михаил Чекурак, за покушение на которого арестовали экс-добровольцев супругов Владислава и Инну Грищенко ("Буча" и "Пума").

Как пишет издание "Курс", Чекурак скончался в четверг, 9 января, около 18:30.

Отмечается, что причина смерти неизвестна. Предварительно при осмотре тела признаков насильственной смерти не обнаружено. Будет проведена экспертиза.

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Издание пишет, что после задержания супругов Грищенко Чекурак находился под государственной охраной.

Адвокат Грищенко Виталий Ковальчук сообщил, что Чекурак умер естественной смертью. Ему был 61 год, передает "Украинская правда".

Напомним, что Национальная полиция Украины подозревает Владислава и Инну Грищенко в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета.

Как сообщал OBOZREVATEL:

5 ноября 2019 года сотрудники МВД нагрянули с обысками к Инне Грищенко и ее супругу, участнику боев за ДАП Владиславу Грищенко "Буче". Также обыски прошли у волонтера "Евдокии Бандеровки".

Позже стало известно, что полиция провела обыск и в известной пиццерии Pizza Veterano, а также по месту жительства матери сооснователя заведения Дмитрия Терещенко.

Основатель кафе Леонид Остальцев пояснил, что действия правоохранителей проходили в связи с расследованием покушения на убийство бизнесмена в Ивано-Франковской области, связанного с криминальным миром.

Суд оставил под стражей Инну Грищенко по подозрению на покушение на убийство бизнесмена.

На брифинге по расследованию убийства журналиста Павла Шеремета правоохранители заявили о связи "Пумы" с этим делом.

18 декабря стало известно, что правоохранители задержали организатора покушения на бизнесмена из Ивано-Франковска Михаила Чекурака.

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