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Улыбался в лицо убитому: всплыли жуткие подробности расправы над пограничником на Львовщине

7.2тЧитать материал на украинском

Старшине Мостиского пограничного отряда, о смерти которого стало известно 18 марта, выстрелил в спину 20-летний солдат срочной службы.

Убийство пограничника произошло на территории военного городка, сообщают в пресс-службе Военной прокуратуры Западного региона. Задержанному было объявлено о подозрении по ст. 115 УК Украины.

Отмечается, что солдат только заступил на службу, а старшина в это время возвращался в админздание. Когда проходил мимо солдата – тот выстрелил ему в спину. А потом прикладом автомата принялся добивать раненого по голове. Остановили и обезоружили его военные, которые оказались рядом.

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Улыбался в лицо убитому: всплыли жуткие подробности расправы над пограничником на Львовщине

Скриншот из видео

Улыбался в лицо убитому: всплыли жуткие подробности расправы над пограничником на Львовщине

Скриншот из видео

Мужчина скончался по дороге в больницу. Как уточняется в сюжете ТСН, старшине было 35 лет и коллеги характеризовали его как спокойного и неконфликтного человека. У убитого остались жена и маленький сын.

В пресс-службе Госпогранслужбы Украины рассказали, что нападавший был призван на службу в 2018 году. Среди сослуживцев он не выделялся ничем особенным, не имел также и дисциплинарных наказаний.

Место трагедии

Место трагедии

Скриншот из видео

По словам военного прокурора Львовского гарнизона Виталия Горпинича, возможны несколько причин убийства старшины. "Дедовщина, будет проверятся наличие. Проблемы в семье и другие версии", – поделился он.

Отмечается, что после нападения солдат вел себя странно и улыбался. Объяснить, почему убил военного, парень так и не смог. Вскоре ему будет назначена психиатрическая экспертиза.

Подозреваемый солдат

Подозреваемый солдат

Скриншот из видео

Улыбался в лицо убитому: всплыли жуткие подробности расправы над пограничником на Львовщине

Скриншот из видео

Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы. После задержания ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток без альтернативы внесения залога.

Досудебное расследование в указанном уголовном производстве осуществляется Территориальным управлением ГБР в г. Львов, а процессуальное руководство – военной прокуратурой Львовского гарнизона.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре 2018 года в Черновицкой области около 20 контрабандистов напали на двух пограничников. Они пытались перевезти нелегальные сигареты.

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Место
Украина
Тег
Госпогранслужба
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