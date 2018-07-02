Украли 4 миллиона: в Днепропетровской области арестовали глав облавтодора

Прокуратура Днепропетровской области задержала и арестовала руководителей ГП "Днепропетровский облавтодор" и ОАО "ГАК Автомобильные дороги Украины".

Как сообщил в Facebook генпрокурор Юрий Луценко, они подозреваются в хищении бюджетных средств.

Он рассказал, что чиновники в 2016-2017 годах сознательно завышали показатели выполненных работ по строительству и ремонту дорог, чем нанесли убытки почти на 4 миллиона гривен. Следствию удалось задокументировано семь эпизодов их преступной деятельности.

"Наиболее показательным является подписание акта выполненных работ на сумму более 1 млн грн, хотя установлено, что работы вообще не выполнялись, а только были зафиксированы "на бумаге", - отметил Луценко.

Задержанные находятся под стражей с альтернативой залога 10 миллионов гривен.

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