МоваЯзык
Регистрация
ГлавнаяБлоги

Украли 4 миллиона: в Днепропетровской области арестовали глав облавтодора

1.3тЧитать новость на украинском

Прокуратура Днепропетровской области задержала и арестовала руководителей ГП "Днепропетровский облавтодор" и ОАО "ГАК Автомобильные дороги Украины".

Как сообщил в Facebook генпрокурор Юрий Луценко, они подозреваются в хищении бюджетных средств.

Он рассказал, что чиновники в 2016-2017 годах сознательно завышали показатели выполненных работ по строительству и ремонту дорог, чем нанесли убытки почти на 4 миллиона гривен. Следствию удалось задокументировано семь эпизодов их преступной деятельности.

Новости
"Требуйте!" Омелян показал, сколько денег потратили на дороги в областях

"Наиболее показательным является подписание акта выполненных работ на сумму более 1 млн грн, хотя установлено, что работы вообще не выполнялись, а только были зафиксированы "на бумаге", - отметил Луценко.

Задержанные находятся под стражей с альтернативой залога 10 миллионов гривен.

Ранее OBOZREVATELсообщал, сколько нужно денег на ремонт дорог в Украине.

Читайте все новости по теме "Дороги в Украине" на Обозревателе.

Темы
Дороги в УкраинеРемонт дорог
Персона
Юрий Луценко
Место
УкраинаДнепр
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
1
Смешно
2
Интересно
2
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги