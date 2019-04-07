Украину предупредили о российской угрозе с семи направлений

Россия может использовать выборы президента Украины для дестабилизации ситуации и "небольшого вторжения", чтобы навязать Киеву новые условия по Донбассу. Существует семь направлений для возможного удара РФ.

Такое мнение высказал в эфире ObozTV председатель правления Института мировой политики Виктор Шлинчак. По его словам, украинцам за избирательной кампанией не стоит забывать, что они находятся в режиме российской агрессии.

"Я очень переживаю, что ситуацию с президентскими выборами и поляризацией общества, с тем, что очень много людей не воспринимает результаты первого тура выборов. Будут и те, кто не будет воспринимать результаты второго тура выборов. Это может привести к напряжению в обществе", – заявил эксперт.

Шлинчак считает, что Россия может использовать эту ситуацию как повод для небольшого вторжения – "километров на 15-20, для того, чтобы посадить новоизбранного президента и снова требовать договориться, переписать минские соглашения".

"Я не думаю, что это будет новый формат переговоров, я думаю, что это будет попытка давления и переламывания новой власти, если это будет Зеленский, например. И в этом смысле есть большая угроза", – подчеркнул он.

На вопрос, откуда можно ждать удара РФ, Шлинчак ответил: "Говорят, что есть по семи направлениям угрозы. Это Крым, это белорусское направление со стороны Бреста, это Чернигов, Херсон, Николаев. Есть вещи, которые указывают, что именно в этих районах могут быть прорывы".

"Есть известная "доктрина Герасимова" – это доктрина Генштаба РФ, вокруг которой было много шума. В ней четко прописаны некоторые моменты. Украину они не оставят в покое. И через внутреннеполитическую ситуацию, и через внешние механизмы они будут пробовать и дискредитировать, и на нее влиять", – добавил эксперт.

censor.net.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бывший заместитель генсекретаря НАТО и экс-посол США в России Александр Вершбоу заявил, что угроза военного вторжения России особенно сильна в Азовском море.

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