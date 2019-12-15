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15 декабря • обновлено в 19:46
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Марина Петик
Марина Петик
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Дерутся, воруют и ездят пьяными: в Польше возмущены украинскими заробитчанами

6.1т
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Украинцы пополняют криминальную статистику Польши. Не только украинцев обижают в этой стране, но и наши заробитчане дерутся, воруют, конфликтуют с полицией, ездят пьяными за рулем. И с каждым годом число преступлений, совершенных украинцами, растет.

Такая ситуация связана с тем, что число украинцев в Польше становится все больше. Единственный выход из ситуации – создавать рабочие места и возвращать наших соотечественников домой. Подробнее читайте в материале OBOZREVATEL .

Нанес 18 ножевых ударов

Не смотря на то, что украинские заробитчане в Польше часто жалуются на то, что их там обижают, сами наши сограждане не всегда ведут себя там толерантно. И тоже совершают преступления. Причем частенько против собственных земляков.

Буквально на днях в местечке Доброславов в Люблинском воеводстве произошла трагедия. В жилом вагончике рядом с питомником растений нашли двух жестоко убитых украинцев. На теле одного из них следователи обнаружили 18 ножевых ударов, на теле второго – пять.

Полиция задержала убийцу, им оказался украинец

Полиция задержала убийцу, им оказался украинец

polsatnews.pl

Дерутся, воруют и ездят пьяными: в Польше возмущены украинскими заробитчанами

polsatnews.pl

Полиция Люблина подозревает в совершении этого преступления 36-летнего украинца по имени Сергей. Его уже задержали. Как пояснили в полиции, украинцы вместе работали на этой ферме. Убийца забрал у соотечественников 200 долларов. А также ограбил две соседние комнаты, забрав у заробитчан 900 и 1500 злотых.

А в Кракове возле общежития политехнического института двое украинцев напали на студента-земляка. Они нанесли ему удар ножом в спину и ниже поясницы. Сейчас они арестованы.

Требовали у пенсионерки деньги

Но не только между собой украинцы выясняют отношения. В прошлом году польская полиция заявляла, что украинцы лидируют в статистике преступлений среди иностранцев. Украинские заробитчане почти каждый день становятся героями польской криминальной хроники. Наши соотечественники совершают убийства, грабежи, кражи, хулиганства.

Украинцы лидируют в статистике преступлений среди иностранцев в Польше

Украинцы лидируют в статистике преступлений среди иностранцев в Польше

Мигньюз

А по данным МВД Польши, в 2011 году украинцы совершили 493 преступления, а в 2015-м – 1315.

В октябре в польском городе Варка Мазовецкого воеводства в дом к пожилой женщине ворвались трое подвыпивших наших соотечественников, которые работали в садах у местного фермера. Угрозами и побоями они пытались заставить 60-летнюю женщину отдать им деньги. Правда, денег у нее не оказалось. Вскоре молодых людей задержала местная полиция, теперь им грозит до 12 лет лишения свободы за попытку ограбления.

В польском Гожуве полицейским поступил вызов о том, что на автозаправке один из водителей употребляет алкоголь. Прибывший наряд выяснил, что водителем является 35-летний украинец. Тест показал, что в организме водителя 2,5 промиле алкоголя. Украинец даже предлагал полицейским 2 тыс. злотых, а потом полез в драку.

В организме украинского водителя обнаружили 2,5 промиле алкоголя

В организме украинского водителя обнаружили 2,5 промиле алкоголя

gorzow.wyborcza.pl

А осенью прошлого года 22-летний украинец кидался камнями в полицейских во время марша равенства. Его вместе с другими участниками акции взяли под стражу, согласно законам Польши им грозит до 10 лет.

Украинец, которого подозревают в воровстве машин в Польше

Украинец, которого подозревают в воровстве машин в Польше

Полиция Люблина

28-летний житель Львовской области подозревается в краже двух автомобилей в Люблине. Один из них полиция обнаружила в лесу и вернула хозяину. А подозреваемого задержали на границе, когда он пешком пытался вновь попасть в Польшу. Ему также грозит до 10 лет лишения свободы.

Одна из основных причин драк – алкоголь

Виталий Махинько, председатель профсоюза "Трудовая солидарность", которая защищает права украинцев в Польше, говорит, что часто сами поляки, которые обижают наших земляков, делают это при поддержке самих же украинцев.

"Мы защищает права украинских граждан в Польше. И как только попадается случай, когда работодатель нарушает права украинца, не выплачивает зарплату, бьет, то начинаешь разбираться и обязательно наткнешься, что посредником был наш же гражданин", – говорит Махинько.

Украинцы на заработках в Польше

Украинцы на заработках в Польше

Он так же считает, что часто причиной драк среди украинцев становится алкоголь. "Отработали они смену, устали, собираются у себя в комнате, что им еще делать? Семья осталась дома, заняться нечем. По рюмочке выпьют, потом еще, а потом и до ссоры доходит", – говорит Махинько. Хотя отмечает, что те же поляки в Украине тоже ведут себя не лучше.

Жительница Львова Виктория Симоненко, которая уже несколько лет ездит на заработки в Польшу, говорит, что сейчас неприятных случаев, связанных с криминалом, среди украинцев становится больше.

"Может быть, раньше об этом меньше говорили. Иногда читаешь в соцсетях – там подрались украинцы, там напали на кого-то и побили. И становится просто стыдно. Ведь большинство моих знакомых нормальные люди, я сама в прошлом учительница, но вынуждена зарабатывать. А один такой случай может стать поводом, чтобы потом нас унижали", – говорит женщина.

Дерутся, воруют и ездят пьяными: в Польше возмущены украинскими заробитчанами

Фокус

Виктория рассказывает, как однажды в местном магазине нашего украинца заподозрили в воровстве. "Мне стало так стыдно, что я подошла и просто заплатила за него, чтобы не вызывали полицию. Он мне и спасибо не сказал, ушел", – вспоминает женщина.

Кто виноват и что делать

Львовянин Владислав Тарнавский, который несколько лет учился и работал в Польше, рассказывает, что рост преступлений среди украинцев в Польше пропорционально зависит от роста заробитчан.

"В последние годы количество украинцев в этой стране в разы выросло, мы действительно спасаем местную экономику, потому что молодые поляки едут на заработки в Великобританию, Швецию, Германию, США. Естественно чем больше людей, тем больше преступлений. И украинский заробитчанин это уже не женщина 40-50 лет, которая ухаживает за польским пенсионером. Сейчас это 20-30 летние мужчины, которые могут въезжать в Европу по несколько раз в год по безвизу.

Дерутся, воруют и ездят пьяными: в Польше возмущены украинскими заробитчанами

Чаще всего сюда приезжают жители сел, без образования, заняться им в нерабочее время нечем. Не все ведь ходят в кино и клубы. Сначала выпьют, потом выясняют отношения. Могут и с поляками подраться, те тоже не уступают, часто провоцируют драку, потому что находятся на своей территории, а украинцев считают неквалифицированными работниками. Помните, недавно студентка-полячка пренебрежительно высказалась об украинке в поезде? У молодежи часто такое отношение к нам", – говорит Владислав.

Юрист Виталий Шевченко, которому приходилось помогать украинцам в Польше, говорит, что единственный выход из ситуации – вернуть людей в Украину.

"Тут дома у них семьи, дети, родители. Многим просто некогда глупостями заниматься. А там они свободны, никто не видит, выпьют и идут искать приключения. Там подрались, там в магазине что-то украли. А тут семьи распадаются, дети без присмотра растут, потом у них проблемы с законом, или в личной жизни. Пока не вернем своих граждан в Украину, так и будем пополнять криминальную хронику Польши", – говорит Шевченко.

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Автор
Марина Петик Марина Петик
Тема
украинцы за границей
Место
Украина
Теги
заробитчане украинцы в Польше криминал
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
ПХАХАХААХАХАА))))) XOXЛЫ КАК ВСЕГДА САМИ ДРУГ ДРУГА КИДАЮТЬ))))))))
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Турчин Сергей
Турчин Сергей
Щеневмерлыки несут свои усраинские ценности в Европу
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Обосс! Только ради этих ПЕРЛОВ стоит вас читать: "... наши заробитчане дерутся, воруют, конфликтуют с полицией, ездят пьяными за рулем..... Единственный выход из ситуации – создавать рабочие места и возвращать наших соотечественников домой. " Пусть всё это делают дома! БлиииН Класс!
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