"Украинцы смешивают с землей": Гиркин признался о масштабных потерях в "Л/ДНР"

В зоне проведения ООС на Донбассе потери российско-оккупационных войск выросли в 3-4 раза.

Об этом заявил один из экс-главарей "ДНР" Игорь Гиркин, ссылаясь как на открытые источники, так и на собственные данные.

"С начала мая месяца и по сегодняшний день на Донбассе идет бойня. За эти два месяца средние потери "корпусов" в 3-4 раза превышают средние потери в течении всего предыдущего года", - заявил Гиркин.

По его словам, украинские военнослужащие буквально "смешивают с землей" оккупантов, научившись "без атак", в пределах позиционной войны, уничтожать их позиции.

Гиркин также рассказал, что в "Л/ДНР" есть кадровые проблемы, поскольку новобранцы разрывают с ними контракты после первых же "ответок" от ВСУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне на Донбассе получили травмы двое бойцов ВСУ. Однако в результате их ответа был уничтожен один оккупант и еще трое ранены.

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