Украинцы попали в жуткое ДТП в России: 17 пострадавших

В Воронежской области России 3 декабря перевернулся автобус, в котором ехали 28 украинцев. Во время аварии был сильный снегопад.

По данным местного МВД, в результате пострадало 17 пассажиров. Водитель не справился с управлением именно из-за сложных погодных условий, сообщают "РИА-Новости".

Отмечается, что ДТП произошло на 763-м км автодороги М-4 "Дон" в Богучарском районе.

Украинцы попали в жуткое ДТП в России МВД РФ по Воронежской области

"59-летний водитель междугороднего автобуса, двигаясь в сторону юга, не справился с управлением и допустил опрокидывание автобуса", – сообщили в пресс-службе российского МВД, добавив, что в транспортном средстве находилось два водителя.

По данным российских экстренных служб, один из пострадавших украинцев находятся в тяжелом состоянии. Он получил спинальные травмы, остальные – ушибы мягких тканей и порезы. Всех их доставили в ближайшую больницу в городе Богучар.

Позже стало известно, что семь пассажиров автобуса среди тех, кто не пострадал, уехали с места происшествия попутным транспортом, при этом четверо остаются в пункте обогрева на месте аварии.

После аварии на дороге частично ограничили движение. На месте работали сотрудники правоохранительных органов.

Вскоре ДТП с украинцами в России прокомментировал заместитель директора департамента – начальник Управления консульского обеспечения ведомства МИД Украины Василий Кирилич.

Он отметил, что попавший в аварию автобус следовал по маршруту Запорожье – Ростов-на-Дону. По его словам, дело находится на контроле департамента консульской службы и посольства Украины в РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 декабря в Забайкальском крае РФ автобус с 43 пассажирами и водителем рухнул с моста на лед реки. Предварительно, погибло 19 человек, двое из них – дети.

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