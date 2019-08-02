Украинцы "испугались" нацгвардийцев на улицах городов: в МВД ответили

В Министерство внутренних дел Украины поступило много замечаний через пешие подразделения Национальной гвардии, которые вышли на патрулирование с 1 августа. Граждане боятся, что они будут нарушать их права и иметь неограниченные полномочия.

Об этом в пятницу, 2 августа, сообщила пресс-служба МВД Украины на своей странице в Facebook.

"Уважаемые украинцы, от вас поступило много замечаний относительно самостоятельного патрулирования улиц городов и населенных пунктов гвардейцами. Вы выразили опасения, что они будут иметь неограниченные полномочия и нарушать ваши права", – отметила пресс-служба.

Нацгвардия МВД

В сообщении говорится, что НГУ в своей деятельности руководствуется только Конституцией Украины и Законом о Нацгвардии, поэтому никоим образом не сможет ограничить права и свободы граждан.

"Руководствуясь статьей 12 пунктом 2 Закона Украины о Национальной гвардии, подчеркиваем, что самостоятельные патрули гвардейцев на улицах ваших населенных пунктов призваны обеспечивать охрану жизни, прав, свобод и законных интересов граждан и государства от преступных и иных противоправных посягательств", – добавила пресс-служба.

Так, гвардейцы будут нести службу в особо криминогенных районах городов и в местах массовых скоплений людей.

"Поэтому, все опасения граждан относительно превышения прав гвардейцами – абсолютно безосновательны!" – подытожили в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 1 августа в Украине изменился порядок патрулирования улиц. К охране общественного порядка в составе самостоятельных пеших патрулей привлекли военнослужащих Национальной гвардии Украины.

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