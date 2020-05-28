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28 мая • обновлено в 19:39
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Украинца, который воевал за "ДНР" и ВСУ, приговорили к 6 годам тюрьмы

2.5т
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Уроженца Кривого Рога, который воевал на стороне террористов "ДНР", осуждено к 6 годам лишения свободы.

Как сказано в сообщении пресс-службы Офиса генпрокурора, суд установил, что мужчина добровольно в апреле 2015 года вступил в незаконные вооруженные формирования и воевал против ВСУ на территории ОРДЛО.

Однако весной 2016 года он "изменил свои политические взгляды", покинул ряды оккупантов, после чего вступил в состав одного из подразделений ВСУ, где в течение одного года воевал против "Л/ДНР".

Суд взял во внимание эти обстоятельства, а также раскаяние мужчины и содействие в раскрытии преступления, приговорив его к 6,5 годам тюрьмы. Однако по этой статье ему грозило от 8 до 15 лет лишения свободы.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Донецкой области суд отпустил под домашний арест трех полицейских, подозреваемых в пытках. По версии следствия, копы они издевались над мужчиной, чтобы он признался в преступлении.

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Автор
Кирилл Лютый
Темы
Российско-украинский конфликт Операция Объединенных сил на Донбассе Война на Донбассе
Место
Украина Кривой Рог
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