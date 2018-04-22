Украинские пограничники задержали российского коррупционера

В Одесской области пограничники задержали гражданина России, которого разыскивает Интерпол за коррупцию на родине.

Об этом сообщил пресс-центр Госпогранслужбы.

"Мужчину разыскивали на родине для привлечения к уголовной ответственности за взяточничество, коррупцию и превышение служебных полномочий", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчину задержали в пункте пропуска "Платоново" сотрудники Подольского отряда ГПСУ. Его передали правоохранительным органам, а в украинское бюро Интерпола направили соответствующую информацию.

Как сообщал Обозреватель, в Германии "Интерпол" по запросу Национального антикоррупционного бюро задержал бывшего председателя правления ЧАО "Холдинговая компания "Энергосеть" Дмитрия Крючкова.