Украинские пограничники поймали контрабандиста на самолете. Фото

В Черкасской области задержали мужчину и изъяли у него сверхлегкий самолет типа Zenith без бортового номера, на котором он нарушал границу с Румынией для контрабанды табачных изделий.

Как сообщил сайт Государственной пограничной службы, оперативные мероприятия были проведены в субботу, 12 сентября, в селе Хлыстуновка Городищенского района.

"Благодаря проведенной оперативной работе пограничники установили взлетно-посадочную площадку, с которой осуществлял незаконные полеты "воздушный контрабандист". Мужчину задержали после того, как он вернулся из Черновицкой области, где в ночь с 11 на 12 сентября четыре раза залетал в воздушное пространство соседней страны с целью перемещения табачных изделий", – сказано в сообщении.

Мужчина подозревается в преступлении, предусмотренном ст.334 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил международных полетов). Продолжаются следственные действия.

Как писал OBOZREVATEL, ранее на Харьковщине разоблачили бывшего участника незаконных вооруженных формирований, который был наемником батальона "Оплот", действовавшего в "ДНР".

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