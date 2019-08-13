В Ивано-Франковске возле ночного клуба "Эльдорадо" произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие с участием пяти автомобилей. Виновницей аварии, по информации журналистов, стала модель Влада Твардовская.

Около трех часов ночи 12 августа 20-летняя водитель кроссовера BMW не справилась с управлением и наехала на островок безопасности, после чего машина "влетела" на парковку ночного клуба, повредив четыре припаркованных автомобиля. Об этом говорится на странице патрульной полиции Ивано-Франковской области (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

ДТП в Ивано-Франковске коллаж

Как добавляет "Галицкий корреспондент", механические повреждения получили "Киа Спортедж", "Хонда GRF", "Ниссан Кашкай" и "Хонда Сивик".

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа для установления обстоятельств дела и скорая медицинская помощь. Владельца "Ниссана" 1987 года рождения госпитализировали с подозрением на перелом голени.

Водитель Ниссана госпитализирован

Издание "Фиртка" со ссылкой на собственные источники пишет, что за рулем BMW, которая устроила резонансное ДТП, могла быть модель Влада Твардовская.

За рулем BMW могла быть модель Влада Твардовская Фиртка

Девушка учится в Прикарпатском национальном университете. В прошлом году она участвовала в конкурсе красоты и моды "Star Face of the season s's 2018" и стала лицом бренда "Калушский пивовар".

За рулем BMW могла быть модель Влада Твардовская Фиртка

По состоянию на 9:00 вторника, 13 августа, девушка не прокомментировала ситуацию.

Водитель BMW растрощила пять авто в Ивано-Франковске

ДТП случилось на парковке ночного клуба Эльдорадо

ДТП случилось на парковке ночного клуба Эльдорадо

По словам правоохранителей, девушка не была в состоянии опьянения, что впоследствии подтвердили в медицинском учреждении. Сейчас выясняется, с какой скоростью двигалась водитель.

ДТП произошло в ночь на 12 августа

В Ивано-Франковске произошла масштабная ДТП

В Ивано-Франковске произошла масштабная ДТП

В Ивано-Франковске произошла масштабная ДТП

В Ивано-Франковске произошла масштабная ДТП Фиртка

В Ивано-Франковске произошла масштабная ДТП Фиртка

В Ивано-Франковске произошла масштабная ДТП Фиртка

В Ивано-Франковске произошла масштабная ДТП Фиртка

В Ивано-Франковске произошла масштабная ДТП Патрульная полиция Ивано-Франковской области

В Ивано-Франковске произошла масштабная ДТП Патрульная полиция Ивано-Франковской области

Как сообщал OBOZREVATEL, в июне 21-летняя мажорка устроила страшное ДТП на Закарпатье. Женщина не справилась с управлением, выехала на встречную полосу, где допустила столкновение с автомобилем Ford Focus под управлением 32-летнего ужгородца.

Напомним, всего за семь месяцев нынешнего года в Украине в ДТП погибли 1 688 человек и почти 17 тысяч получили травмы. Ужасную статистику и подробности аварий читайте здесь.

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