Украина в обход запрета экспортирует детали армии России – СМИ

Украина продолжает поставлять продукцию военного назначения для нужд Минобороны страны-агресора России.

В частности два турбореактивных двигателя в феврале были отправлены в адрес ОАО "Таганрогский АНТК им. Г. М. Бериева". Об этом информирует Национальный Промышленный Портал.

"14 февраля 2020 года с аэродрома ТАНТК им. Г. М. Бериева (Таганрог, Россия) поднялся в воздух очередной серийный поисково-спасательный самолет-амфибия Бе-200ЧС морской авиации ВМФ РФ, оснащается двумя украинскими двигателями Д-436ТП", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что тяга таких двигателей составляет больше 60 кН, но не более 80 кН для гражданских воздушных судов (Д436ТП для Бе-200). Их вес – 3480 килограммов. Стоимость же одного – 2,496 млн долларов.

"Эти двигатели могли быть установлены на данный самолет, или будут установлены на очередную серийную машину российского предприятия", – отмечает портал.

Также подчеркивается, что вопрос замены украинских двигателей на франко-русскую силовую установку SaM146 поднимался, но был отклонен россиянами из-за того, что эти двигатели имеют комплектующие из страны-члена НАТО.

Стоит отметить, что в рамках госпрограммы вооружений до 2027 года российские военные могут купить до 16 самолетов-амфибий (для размещения на четырех флотах).

Как сообщал OBOZREVATEL, акции украинского авиастроительного завода "Мотор-Сич" (г. Запорожье) продано покупателям из Китая – компаниям Skyrizon Aircraft и Xinwei Technology Group.

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