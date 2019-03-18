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"Украина стала первой жертвой!" Журналист указал на главную цель России

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Российская Федерация затевала пять лет назад войну не против Украины, а против всей Европы.

Об этом заявил журналист Павел Казарин в видеоблоге на "Крым.Реалии", комментируя годовщину захвата Крыма (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Пять лет назад этот день поделил мир на до и после. 18 марта Россия объявила, что Крымский полуостров отныне принадлежит ей. Все, что было после, стало результатом этого решения: Донбасс, Иловайск, Boeing, Дебальцево. Западу казалось, что Кремль воюют против Украины, что эта война его не касается, что достаточно найти компромисс и все будет как прежде", - отметил он.

"Украина стала первой жертвой!" Журналист указал на главную цель России

Однако затем, напомнил Казарин, было вмешательство в американские выборы, попытка переворота на Балканах, шпионские скандалы в Европе и попытка отравления Скрипалей.

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"А все потому что эту войну Россия затевала не против Украины, она вела ее против Запада, мы стали первой жертвой именно потому что Кремль решил, что Украина – это теперь часть Запада и чем раньше это Европа поймет, тем лучше", - уточнил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее заместитель представителя Госдепа Роберт Палладино заявил, что проведенный Россией так называемый референдум в Крыму в марте 2014 года является "фарсом под дулами пистолетов".

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Тема
Аннексия Крыма
Персона
Павел Казарин
Место
Украина
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Питон Каа
Питон Каа
Все, что случилось на Украине - результат неуемного желания халявы бандерлогов, которые почему то решили, что ЕС их должно кормить, как пшеков и шпрот, а НАТО защищать. А сами то вы что можете дать ЕС? Только сельхозпродукцию. А НАТО? Только территорию под базы. Но не все на Украине пожелали себе такой судьбы. Вот и ушел Крым. Донбасс тоже пытается, но бандерлоги вцепились ему в ноги и непущают.
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