"Украина стала первой жертвой!" Журналист указал на главную цель России

Российская Федерация затевала пять лет назад войну не против Украины, а против всей Европы.
Об этом заявил журналист Павел Казарин в видеоблоге на "Крым.Реалии", комментируя годовщину захвата Крыма (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).
"Пять лет назад этот день поделил мир на до и после. 18 марта Россия объявила, что Крымский полуостров отныне принадлежит ей. Все, что было после, стало результатом этого решения: Донбасс, Иловайск, Boeing, Дебальцево. Западу казалось, что Кремль воюют против Украины, что эта война его не касается, что достаточно найти компромисс и все будет как прежде", - отметил он.
Однако затем, напомнил Казарин, было вмешательство в американские выборы, попытка переворота на Балканах, шпионские скандалы в Европе и попытка отравления Скрипалей.
"А все потому что эту войну Россия затевала не против Украины, она вела ее против Запада, мы стали первой жертвой именно потому что Кремль решил, что Украина – это теперь часть Запада и чем раньше это Европа поймет, тем лучше", - уточнил он.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее заместитель представителя Госдепа Роберт Палладино заявил, что проведенный Россией так называемый референдум в Крыму в марте 2014 года является "фарсом под дулами пистолетов".
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