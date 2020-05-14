Трехсторонняя контактная группа, в составе которой Украина, Россия и ОБСЕ, в четверг, 14 мая, провела новое заседание касательно ситуации на Донбассе.

Оно состоялось в режиме видеоконференции. Украину представляла обновленная делегация, сформированная указом президента Владимира Зеленского, сообщила пресс-служба ОП.

Переговоры ТКГ по Донбассу Коллаж

Первое, на что указала Украина, – это важность выполнения договоренностей "нормандской четверки", достигнутых во время саммита в Париже, особенно необходимость выполнения требований по безопасности и устойчивого режима тишины.

"В связи с этим украинская сторона инициировала проведение внеочередного заседания профильной группы, поскольку вопросы безопасности являются одними из ключевых", – отметили в ОП.

ТКГ продолжила работу по формированию списков для следующего этапа взаимного освобождения удерживаемых лиц и списков пропавших без вести. Украинские представители настояли на обмене в формате "всех на всех", определенном в рамках "нормандской" встречи.

Украина также в очередной раз настояла на безусловном и беспрепятственном доступе наблюдателей от ОБСЕ на всей территории страны.

"СММ ОБСЕ отметила, помимо прочего, существенный прогресс в рамках реализации обновленного плана разминирования, в частности гуманитарного", – сказано в сообщении.

В очередной раз подчеркнуто, как отметила прессслужба, необходимость открытия новых КПВВ на линии разграничения. Так, КПВВ в Золотом обустроено и готово к работе в любое время.

"Во время работы политической группы украинская сторона подчеркнула, что выборы на временно оккупированных территориях Донбасса могут произойти в соответствии с Конституцией и законодательством Украины и на основе Копенгагенских критериев ОБСЕ, в частности в части стабильности учреждений, гарантирующих демократию, верховенство права, соблюдение прав человека и защиту прав меньшинств, исключительно после получения Украиной контроля над границей.

Украинская сторона исключила возможность закрепления особого статуса ОРДЛО в Конституции Украины", – рассказали в Офисе президента.

На заседании продолжили и обсуждение вопроса о восстановлении в отдельных районах Донецкой и Луганской областей налогообложения и системы расчетов в рамках украинского правового поля.

Украинская сторона подчеркнула необходимость осуществления совместно с международными партнерами верификации имущества Украины, находящегося на временно оккупированных территориях.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Заседания ТКГ в связи с коронавирусом проходили в режиме видеосвязи 26 марта, 8 апреля и 22 апреля.

8 апреля была достигнута договоренность об очередном этапе взаимного освобождения удерживаемых лиц на Донбассе до праздника Пасхи. Обмен состоялся 16 апреля.

Новое заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе ожидалось 14 мая в обновленном составе делегации Украины.

Ранее Андрей Ермак отметил, что в состав нового консультативного совета в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы войдут исключительно граждане Украины.

В ОП объяснили нюансы перезапуска Минских переговоров.

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